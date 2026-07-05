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Kaynak: Haber Merkezi

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı finale yükselen son başpehlivan belli oldu.

Çeyrek final mücadelesinde Erkan Taş ile Ali Gürbüz karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede rakibini mağlup eden Erkan Taş, adını yarı finale yazdırdı.

ALİ GÜRBÜZ TURNUVAYA VEDA ETTİ

Kırkpınar'ın favori isimlerinden Ali Gürbüz, Erkan Taş karşısında aldığı mağlubiyetle organizasyona çeyrek finalde veda etti.

Erkan Taş ise bu sonuçla yarı finale yükselen son başpehlivan olarak şampiyonluk yolundaki iddiasını sürdürdü.