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Kaynak: İHA

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde faaliyet gösteren bir restoran, 7 yıldır sıra dışı misafirleri ağırlıyor. İşletmenin içerisine yuva kuran kırlangıçlar, her sene aynı dönemde geri dönerek yavrularını bu alanda büyütüyor.

Kırlangıçların işletmeye farklı bir hava ve güzellik kattığını ifade eden restoran sahibi Mehmet Genç, kuşların düzenli göç ve yaşam alışkanlıklarını şu sözlerle anlattı:

"Kırlangıçlar 7 yıldır mayıs ayının başında geliyor. İlk geldiklerinde hava soğuk olduğu için kapı kapalı oluyor. Kapıyı açtığım gibi yuvasına gidiyor. Sabah ezanıyla yuvadan çıkıyor ve akşam olduğunda tekrar geliyor. 7 yıldır her sene 7 yavru buradan ayrılıyor. Onlar buraya güzellik katıyor."