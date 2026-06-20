Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde faaliyet gösteren bir restoran, 7 yıldır sıra dışı misafirleri ağırlıyor. İşletmenin içerisine yuva kuran kırlangıçlar, her sene aynı dönemde geri dönerek yavrularını bu alanda büyütüyor.

Restorana yuva yaptılar, müşterilerin ilgi odağı oldular - Resim : 1

Kırlangıçların işletmeye farklı bir hava ve güzellik kattığını ifade eden restoran sahibi Mehmet Genç, kuşların düzenli göç ve yaşam alışkanlıklarını şu sözlerle anlattı:

"Kırlangıçlar 7 yıldır mayıs ayının başında geliyor. İlk geldiklerinde hava soğuk olduğu için kapı kapalı oluyor. Kapıyı açtığım gibi yuvasına gidiyor. Sabah ezanıyla yuvadan çıkıyor ve akşam olduğunda tekrar geliyor. 7 yıldır her sene 7 yavru buradan ayrılıyor. Onlar buraya güzellik katıyor."