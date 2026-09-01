Kaynak: İHA

Kırklareli'de 1995 yılından bu yana sektörde hizmet veren Vecdi Yüce, mobil iletişimin yaygınlaşmasıyla birlikte taşınabilir şarj cihazlarının günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini belirtti. Cihazların doğru kullanımının önemine değinen Yüce, yanlış muhafaza ve bilinçsiz şarj alışkanlıklarının tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

"AŞIRI SICAKTA GÖLGEDE MUHAFAZA EDİLMELİ"

Powerbank kullanımında en büyük riskin yüksek sıcaklık olduğuna dikkat çeken Vecdi Yüce, dikkat edilmesi gereken noktaları şu sözlerle ifade etti:

"Taşınabilir şarj cihazları günümüzün en faydalı araçlarından biri. Ancak bu cihazları kullanırken ve saklarken çok dikkatli olmak gerekiyor. Cihazları aşırı sıcağa ve direkt güneş ışığına maruz bırakmaktan kaçınmalıyız. Yüksek sıcaklığa maruz kalan bataryalar şişme yapabilir, hatta patlayabilir. Bu nedenle cihazların mutlaka gölge ve serin alanlarda muhafaza edilmesi şart."

"ARAÇ GÖĞSÜNE KOYMAYIN, ŞARJDA UNUTMAYIN"

Özellikle araç içindeki kullanım hatalarına vurgu yapan Yüce, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cihazları kesinlikle otomobillerin ön camının altında veya göğüs kısmında güneşe maruz kalacak şekilde bırakmamalıyız. Bir diğer önemli husus ise şarj süresidir. Cihaz dolduğunda hemen prizden çekilmeli, günlerce şarjda bırakılmamalıdır. Aksi takdirde bataryalar aşırı yüklenerek adeta bomba etkisi yapabilir. Çok kullanışlı olan bu teknolojiyi güvenli kurallar çerçevesinde kullanmalıyız."