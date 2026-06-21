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Kaynak: AA

Kırım’ın sözde yönetim başkanı Sergey Aksyonov, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, benzin istasyonlarında akaryakıt satışının tamamen durdurulduğunu duyurdu. Karar kapsamında yakıtın yalnızca temel hizmetlerin sürdürülmesi ve güvenliğin sağlanmasından sorumlu kamu kurumlarına verileceği belirtildi.

Kararın arkasında ise Ukrayna’nın insansız hava araçlarıyla Rusya’daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar yer alıyor. Söz konusu saldırılar sonrası birçok rafinerinin bakıma alınması, ülkede akaryakıt arzını olumsuz etkiledi.

Rus hükümeti, piyasada istikrarı sağlamak amacıyla zaman zaman ihracat kısıtlamalarına başvururken, benzer bir uygulama dün Tver bölgesinde de hayata geçirilmişti.

Kırım’da alınan bu son karar, akaryakıt tedarikinde yaşanan sıkıntıların daha geniş bir alana yayılabileceği yönündeki endişeleri artırdı.