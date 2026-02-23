Bu hafta dünyanın dört bir yanında tiyatro, konser, film festivali ve sanat fuarlarından oluşan zengin bir etkinlik programı sanatseverleri bekliyor.İrlanda’nın başkenti Dublin’de başlayan “Dublin Uluslararası Film Festivali (DIFF)”, 1 Mart’a dek İrlanda ve dünya sinemasının en seçkin örneklerini izleyiciyle buluşturacak.J

aponya’da “Matsuda Cherry Blossom Festival”, Matsudayama yamaçlarındaki Nishihirabatake Parkı’nda 8 Mart’a kadar doğa tutkunlarını ağırlayacak.Tokyo’nun Harajuku semtinde kapılarını açan “Japanime Art Gallery”, el yapımı animasyon karelerinden sınırlı sayıda üretilen baskılara uzanan geniş koleksiyonuyla anime ve manga severleri sanatsal bir serüvene davet ediyor.

GÖSTERİLER



Dünyada defalarca sahnelenen ve büyük ilgi gören müzikal “Les Miserables”, 24-28 Şubat tarihlerinde İspanya’nın başkenti Madrid’deki Teatro Nuevo Apolo’da seyirci karşısına çıkacak.

ABBA’nın zamansız şarkıları etrafında aşk ve dostluk temalı eğlenceli bir hikaye anlatan interaktif müzikali “Mamma Mia! The Party”, 25 Şubat’tan itibaren İngiltere’nin başkenti Londra’da izleyicilere neşeli dakikalar yaşatacak.

Azerbaycan Devlet Akademik Müzikal Tiyatrosu’nun sahnelediği “Gülçehre ve Asger” müzikal oyunu, 28 Şubat’ta Bakü’de seyirciyle buluşacak.

Victor Hugo’nun klasik eserinden uyarlanan “Notre-Dame de Paris: Esmeralda” oyunu, Pray Theatre tarafından yarın ve 26 Şubat’ta Bakü’de sanatseverlere sunulacak.Dostoyevski’nin aynı adlı eserinden sahneye taşınan “White Nights” oyunu, Pray Theatre tarafından 24-26 Şubat’ta Bakü’de izlenebilecek.

KONSERLER



Hollandalı kemancı ve şef Andre Rieu, 60 kişilik Johann Strauss Orkestrası ile dünya turnesi kapsamında 25 Şubat’ta Hannover’de, 26 Şubat’ta Hamburg’da sahne alacak.Caz ile popu modern bir yaklaşımla birleştiren Laufey, yarın Berlin’de, 26 Şubat’ta Viyana’da, 28 Şubat’ta Brüksel’de şarkılarını seslendirecek.

İngiliz indie rock grubu Florence and the Machine, 25 Şubat’ta Amsterdam’da, 26 Şubat’ta Köln’de müzikseverlerle bir araya gelecek.

İngiliz şarkıcı-söz yazarı Raye, bugün ve yarın Birmingham’da, 26-27 Şubat ile 1 Mart’ta Londra’daki The O2 arenada konser verecek.

Azerbaycan’ın geleneksel mugam mirasını çağdaş bir yorumla sunan “Elegance of Mugham Evening” gecesi, 25 ve 28 Şubat’ta Bakü’deki Show Gallery’de gerçekleşecek.

SİNEMALAR



ABD’de bu hafta komediden drama, korkudan animasyona kadar 11 yeni film vizyona giriyor.Irak yapımı “The President's Cake” (Baneen Ahmad Nayyef, Waheed Thabet Khreibat, Sajad Mohamad Qasem, Muthanna Malaghi), zorlu koşullarda sıradan insanların siyasi gölgeler altındaki yaşam mücadelesini ve bir pasta etrafında filizlenen umudu etkileyici bir dramla anlatıyor.

Mickey Rourke, Brendan Fehr, Danielle Harris ve Nicky Whelan’ın rol aldığı “Bring the Law”, adaleti kendi usulünce sağlayan bir dedektifin yeraltı dünyasıyla ölümcül mücadelesini aksiyon dolu sahnelerle işliyor.“EPiC: Elvis Presley in Concert”, “Rock and Roll’un Kralı” Elvis Presley’nin efsanevi sahne performanslarını dev ekrana taşıyarak müzik ve belgesel tutkunlarına görsel-işitsel bir şölen sunuyor.

Neve Campbell, Courteney Cox, Isabel May ve Jasmin Savoy Brown’un başrollerde yer aldığı “Scream 7”, korku serisinin yeni bölümünde hayatta kalanların peşindeki gizemli katili gerilimle takip ediyor.

Grammy ödüllü Anderson .Paak’ın imzasını taşıyan “K-Pops!”, eski bir müzisyenin K-Pop yıldızı oğluyla yeniden bağ kurma çabasını komedi ve dramla eğlenceli bir şekilde ele alıyor.Jessica Chastain, Isaac Hernandez, Rupert Friend ve Eduardo Gonzalez’in oynadığı “Dreams”, dram, romantizm ve gerilimi ustalıkla harmanlıyor.

Harry Lighton’ın yönettiği **“Pillion”**da Harry Melling, Alexander Skarsgård, Douglas Hodge ve Lesley Sharp başrolleri paylaşıyor.

Çin yapımı “Pegasus 3” (Teng Shen, Yufan Bai, Yongsheng Chen), yarış pistlerindeki rekabeti ve tutkuları komediyle buluşturuyor.Hint sinemasından “Thaai Kizhavi”, geleneksel değerlerle modern yaşam arasında kalan bir ailenin iç çatışmalarını odağına alıyor.

Güney Kore yapımı “What Does That Nature Say to You” (Ha Seong-guk, Kwon Hae-hyo), şehirden doğaya kaçan karakterlerin huzurlu içsel yolculuklarını ve yeni bağları izleyiciye sunuyor.

Haftanın animasyon filmi “Uma Musume: Pretty Derby - Beginning of a New Era”, Ken Yamamoto’nun yönetiminde izleyici karşısına çıkıyor.