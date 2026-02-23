İstanbul Devlet Tiyatrosu, 24-28 Şubat tarihleri arasında Mecidiyeköy Stüdyo Sahne’de "Işıltılı Haşerat", Mecidiyeköy Büyük Sahne’de "Ölü Canlar", 26-28 Şubat’ta Küçükçekmece Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde "Büyük Romulus" ve 28 Şubat’ta Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) "Çarpışma" oyunlarını seyirciyle buluşturacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ise 25-28 Şubat’ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde "Ağrı Dağı Efsanesi", Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde "Haramiler", Müze Gazhane Meydan Sahne’de "Sivrisinekler", Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde "Cadı Kazanı", Ümraniye Sahnesi’nde "Savaş ve Barış", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde "Lüküs Hayat", Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde "Sevgili Yelena Sergeyevna" ve 28 Şubat’ta Fatih Sultan Mehmet Kültür Sanat Merkezi-Rasim Öztekin Sahnesi’nde "Maviydi Bisikletim" oyunlarını sahneleyecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 25, 26 ve 28 Şubat’ta "Romeo ve Juliet" balesini, 28 Şubat ile 1 Mart’ta da "Faust" operasını AKM’de izleyiciye sunacak.Zorlu PSM’de bugün "Toz", yarın "9/8'lik Kıyamet", 25 Şubat’ta "Arşimet Prensibi", 26 Şubat’ta "Estragon Şapkasını Lucky'ninkinin Yerine Giyer ve Lucky'nin Şapkasını Vladimir'e Uzatır" ile "İnsanlar Mekanlar Nesneler", 27 Şubat’ta "Ben Çoktan Gidersiniz Sanmıştım", 28 Şubat’ta "Don Quixote (Don Kişot)", 1 Mart’ta ise "Vay! Dedi Baykuş" oyunları tiyatroseverleri bekliyor.

Maximum Uniq’te bugün ve yarın "Baba", 25 Şubat’ta "Güldür Güldür Show", 27 Şubat’ta "Bir Aile Provası" sahnelenirken, **"Windsor’un Şen Kadınları Müzikali"**nin prömiyeri 28 Şubat’ta gerçekleşecek.

KONSERLER

Postnişin M. Fatih Çıtlak ile sanat yönetmeni Yüce Gümüş’ün hazırladığı, Mevlevi mukabelesi ve sema törenini görsel-işitsel unsurlarla zenginleştiren "Sema Nedir Bilir misin? Sema Mukabelesi Deneyimi" yarın AKM’de izlenebilecek.

Devlet Türk Müziği Korosu’nun Çiğdem Yarkın’ın katılımıyla düzenlediği Ramazan Fasılları kapsamında yarın AKM’de "Hüzzam Faslı" konseri verilecek.

TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası 25 Şubat’ta AKM’de müzikseverlerle buluşacak.

"Nişaburek Makamında Klasik Fasıl ve Solo Eserler" konseri 26 Şubat’ta AKM Tiyatro Salonu’nda, Osmanlı klasik müzik geleneğinin seçkin örnekleriyle gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Ramazan Fasılları’nda “Kürdilihicazkar Faslı” konseriyle 28 Şubat’ta AKM’de sanatseverlerle bir araya gelecek.

Şerefiye Sarnıcı ramazan boyunca özel konserlere ev sahipliği yapıyor; Burak Malçok ve Hasan Kiriş 27 Şubat’ta sahne alacak, "Peşrevler ve Saz Semaileri" konseri ise 28 Şubat’ta izlenebilecek.

SERGİLER

Letonyalı ebru öğrencileri ile Özden Aydın’ın eserlerini buluşturan "Suya Yazılan" sergisi Bağımsız Sanat Vakfı’nda açık.

Mehmed Hulusi Efendi, Hasan Rıza Efendi, Prof. Dr. Hüsrev Subaşı, Hamit Aytaç gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 40’tan fazla sanatçının 57 eserinden oluşan "Ruha Şifa Hüsn-ü Hat" sergisi, Üsküdar Mimar Sinan Galerisi’nde ramazan boyunca gezilebilecek.

Yıldız Holding’in geleneksel ramazan sergisi "Sabrın Nakşı", Çamlıca’daki Yıldız Holding Sergi Salonu’nda Dürdane Ünver, Mamure Öz, Semih İrteş, Safiye Morçay, Sevgi İrteş gibi sanatçıların eserleri ve koleksiyon levhalarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Amir Oskouei koleksiyonundan 17.-18. yüzyıl Azerbaycan saray halılarının yer aldığı "Tasavvuf’tan Biçime Dokuma Sanatında Kutsal Geometri" sergisi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde 25 Mart’a dek görülebilecek.

Güncel fotoğraf ve mercek tabanlı sanata odaklanan "Panorama: Hayaller ve Yerler" İstanbul Modern’de, 90 yaşındaki Feruz Ertürer’in "Baktığı Yerde Başka Bir Dünya" sergisi Bulgur Palas’ta, İbrahim Safi’nin "SafiStanbul-İbrahim Safi Retrospektif Sergisi" 13 Mart’a kadar Nusret Çolpan Sanat Galerisi’nde, Semiha Berksoy’un "Tüm Renklerin Aryası" sergisi 6 Eylül’e dek İstanbul Modern’de, İbrahim Çallı’nın "Rengin Hafızası, Fırçanın Ruhu, Renklerle Yaşanmış Tutkulu Bir Hayat: İbrahim Çallı" sergisi 5 Nisan’a kadar İstanbul Sanat Müzesi’nde, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun mektup zarflarından oluşan "Sevgilerle, Bedri Rahmi Eyüboğlu" sergisi ise 29 Mart’a dek Casa Botter’da sanatseverlerle buluşuyor.35 kelimelik spot:

İstanbul bu hafta sanatla dolup taşıyor: Devlet tiyatroları ve İBB sahnelerinde onlarca oyun, opera-bale temsilleri, ramazan fasılları, sema deneyimi, tarihi sarnıç konserleri ve etkileyici sergiler sanatseverleri bekliyor.