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Kaynak: İHA

Niğde'nin Ulukışla ilçesi Emirler köyünde devreye alınan kapalı ve damlama sulama tesisleri, bölgedeki tarımsal üretimde verimliliği artırarak üreticilerin çehresini değiştirdi. Geçmişte suyun ulaşamadığı yüksek kotlu kıraç araziler modern sulama altyapısı sayesinde suyla buluşurken, sulanabilir tarım alanlarında rekor artış kaydedildi. Su tasarrufunu ve verimliliği artıran yeni sistemle birlikte, köyde meyvecilik ve özellikle kiraz yetiştiriciliği ana geçim kaynağı haline geldi.

Üreticilerden Muammer Taşdemir, geçmişte yüksek bölgelerdeki arazileri büyük motorlarla dahi sulayamadıklarını belirterek damlama sulama sistemine geçilmesiyle işlerinin kolaylaştığını söyledi. Zeynep Taşdemir ise eskiden su istemeyen meyvelerin dahi yetişmediği arazilerde bugün yüksek verimli kiraz bahçelerinin yer aldığını ifade etti.

EKİM ALANI 5 BİN DEKARDAN 12 BİN DEKARA YÜKSELDİ

Köydeki tarımsal dönüşümün rakamlara yansıyan boyutunu değerlendiren Sulama Kooperatifi Başkanı Cengiz Yüksel, kapalı ve damlama sulama sistemlerinin üretim kapasitesini katladığını vurguladı. Yüksel, "Eskiden yaklaşık 5 bin dekar olan ekim alanı, suyun daha önce ulaşmadığı yüksek arazilere iletilmesiyle birlikte bugün 10-12 bin dekar seviyesine kadar çıktı. Bu sistem hem verimimizi artırdı hem de üretim alanlarımızı ciddi ölçüde genişletti" dedi.