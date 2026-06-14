Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye'de meydana gelen yüksek enflasyon ve gün geçtikçe artmaya devam eden kira artışları, düşük gelir grubundaki hanelerin harcama alışkanlıklarında köklü bir değişime sebebiyet verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, en düşük gelir grubunda bulunan hanelerin konut ve kira giderlerinin bütçe içerisindeki payı, 2025 senesi itibarıyla gıda harcamalarını geride bıraktı. Bu gelişmeyle beraber barınma maliyetleri, son 23 senenin en yüksek seviyesine çıkmış oldu.

KİRA GİDERLERİ GIDA HARCAMALARINI GERİDE BIRAKTI

Ekonomim'den Özder Şeyda Uyanık'ın haberine göre; TÜİK verileri, Türkiye’deki gelir gruplarının tüketim harcamalarındaki dağılımın son 23 yılda dikkat çekici bir dönüşüm geçirdiğini ortaya çıkarıyor. Özellikle en alt yüzde 20’lik gelir grubunun bütçe yapısında gıda ve barınma harcamalarının payı zaman içinde ters yönlü bir hareket sergiledi.

GIDA HARCAMALARININ PAYI GERİLEDİ

2002 senesi: En alt yüzde 20'lik gelir grubunun toplam bütçesi içinde gıda ve alkolsüz içeceklerin payı yaklaşık yüzde 39 seviyesinde bulunuyordu.

2025 senesi: Seneler içinde düşüş gösteren gıda harcamalarının bütçedeki payı, 2025 itibarıyla yüzde 29 seviyesine kadar geriledi.

BARINMA MALİYETLERİ REKOR SEVİYELERE YÜKSELDİ

2002 Yılı: En düşük gelir grubunun bütçesinde konut ve kira harcamalarına ayrılan pay yaklaşık yüzde 28 düzeyindeydi.

2025 Yılı: Barınma maliyetleri rekor bir yükselişle yaklaşık yüzde 39’a ulaştı.

Bu sonuçla birlikte konut ve kira harcamaları, ölçülebilen dönemin en yüksek seviyesine çıkarken, dar gelirli hanelerin bütçesinde ilk kez gıda harcamalarının belirgin şekilde üzerine tırmandı.

EN ALT VE EN ÜST GELİR GRUPLARI ARASINDAKİ MAKAS AÇILIYOR

TÜİK verilerine yansıyan bütçe dağılımı, en alt yüzde 20'lik gelir grubu ile en üst gelir grubu arasındaki harcama farklılıklarını da net bir şekilde gözler önüne serdi.