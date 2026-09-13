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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda ilk kez düzenlenen Madrid Grand Prix'sini Mercedes pilotu Kimi Antonelli kazandı. İtalyan sürücü, İspanya'nın başkentindeki tarihi yarışta damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Yarışın 32 turunda liderliği elinde bulunduran Ferrari pilotu Charles Leclerc, 49. turda pite girince liderlik Antonelli'ye geçti. Avantajını yarışın sonuna kadar koruyan Mercedes pilotu, kariyerinin 8. Formula 1 galibiyetini elde etti.

VERSTAPPEN İKİNCİ, NORRIS ÜÇÜNCÜ

Red Bull pilotu Max Verstappen Madrid Grand Prix'sini ikinci sırada tamamladı. Son dünya şampiyonu Lando Norris ise üçüncü olarak podyumun son basamağında yer aldı.

Uzun süre lider götürdüğü yarışın son bölümünde pite giren Charles Leclerc dördüncü olurken, Mercedes pilotu George Russell beşinci sırayı aldı.

HAMILTON İLK KEZ YARIŞ DIŞI KALDI

Ferrari pilotu Lewis Hamilton için Madrid yarışı erken sona erdi. İngiliz pilot, 7. turda yaşadığı fren problemi nedeniyle mücadeleye devam edemedi.

Hamilton böylece bu sezon ilk kez bir Grand Prix'de yarış dışı kaldı.

SIRADAKİ DURAK BAKÜ

Formula 1'de sezonun bir sonraki yarışı 26 Eylül Cumartesi günü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek.

Azerbaycan Grand Prix'si TSİ 14.00'te başlayacak ve beIN SPORTS 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.