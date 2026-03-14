Formula 1 Çin Grand Prix’si sıralama turlarında Mercedes pilotu Kimi Antonelli tarihi bir başarıya imza attı.

Henüz 19 yaş 6 ay 18 günlük olan İtalyan pilot, pole pozisyonunu kazanarak Formula 1 tarihinin en genç pole sahibi oldu.

Antonelli böylece daha önce 2008 İtalya Grand Prix’sinde 21 yaş 2 ay 11 günlükken pole pozisyonu kazanan Sebastian Vettel’e ait rekoru geride bıraktı.

MERCEDES’E GÜNÜN EN HIZLI TURU

Sıralama turlarında takım arkadaşı George Russell’ı yaklaşık iki ondalık saniye farkla geride bırakan Antonelli, Mercedes’e günün en hızlı turunu kazandırdı.

Genç pilot kariyerinin ikinci sezonunda ilk pole pozisyonuna ulaşarak dikkat çekici bir performans ortaya koydu.

RUSSELL TALİHSİZLİK YAŞADI

Günün erken saatlerinde Sprint yarışını kazanan George Russell, sıralama turlarında ise talihsizlik yaşadı.

Q2’nin ardından ön kanat değişimi yapmak zorunda kalan Britanyalı pilot, Q3’te ilk turuna çıktığı sırada pist üzerinde kısa süreli bir sorun yaşadı. Aracının üçüncü vitese takılı kalması nedeniyle ciddi zaman kaybeden Russell, yapılan müdahalenin ardından yalnızca tek hızlı tur atabildi ve pole pozisyonunu kıl payı kaçırdı.

FERRARI İKİNCİ SIRAYI KAPATTI

Yarışın start diziliminde Ferrari pilotları ikinci sırayı oluşturdu.

Lewis Hamilton üçüncü sırayı alırken takım arkadaşı Charles Leclerc dördüncü sıradan yarışa başlayacak.

McLaren pilotu Oscar Piastri beşinci, Lando Norris altıncı sırada yer aldı. Red Bull pilotu Max Verstappen ise sekizinci sıradan start alacak.