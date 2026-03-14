Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmeleri, Türkiye’nin doğu ve güney hatlarında yağışların etkili olacağı görüldü. Kar yağışından toz taşınımına, çığ riskinden kuvvetli fırtınaya kadar dört koldan gelen uyarılar dikkat çekti.
Meteoroloji il il uyardı: Yoğun kar yağışı için saat verdi
Meteoroloji’den 5 il için yoğun kar yağışı, Doğu Akdeniz için fırtına ve toz taşınımı uyarısı geldi.Derleyen: Süleyman Çay
Doğu Anadolu’da kış yüzünü sert gösteriyor. Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde akşama doğru kar yağışının "kuvvetli ve yer yer yoğun" olması bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin ve vatandaşların hazırlıklı olması noktasında kritik uyarı yapıldı.
Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu genelinde kuvvetli yağmur ve sağanak yağış etkili olurken, aynı bölgelerde toz taşınımı da bekleniyor. Hava kalitesinde düşüş ve görüş mesafesinde azalma yaşanabileceği için solunum yolu rahatsızlığı olanların tedbirli olması öneriliyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, yüksek kesimlerde riskleri de beraberinde getiriyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında yüksek kar örtüsünün tetikleyebileceği çığ ve hızlı kar erimesi tehlikesine karşı bölge halkı uyarıldı.
Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in doğu kesimlerinde kuzeydoğu yönlerden saatte 40-60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Kuvvetli rüzgarın çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtildi.
Bölgelere göre hava durumu ise şu şekilde:
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz'in doğusunda kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, zamanla çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi var.
AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli, yükseklerde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor.
ERZURUM °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 6°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 12°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 15°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.