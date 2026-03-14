Türkiye tarım sektörünün çeyrek asırlık oyuncularından biri olan Karayel Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti., girdiği finansal darboğazdan çıkamayarak resmen iflas etti. 1994 yılından bu yana faaliyet gösteren ve 100 milyon TL’lik sermayesiyle sektörün köklü aktörleri arasında yer alan şirket için artık tasfiye süreci işliyor.

​Geçtiğimiz dönemde nakit akışında yaşadığı sorunlar nedeniyle konkordato talebinde bulunan Karayel Tarım’dan kötü haber geldi. Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen iflas kararı, 9 Aralık 2025 tarihi itibarıyla kesinleşti.

ALACAKLILAR İÇİN KRİTİK TARİH: 29 NİSAN

​Şirketin iflas sürecini yöneten Adana 1. Genel İcra Dairesi, sürecin en önemli aşamalarından biri olan 2. Alacaklılar Toplantısı için tarihi belirledi. Hazırlanan Alacaklılar Sıra Cetveli incelemeye açılırken, alacaklıların hak kaybına uğramaması için şu takvime dikkat etmesi gerekiyor:

​Sıraya İtiraz: İlan tarihinden itibaren 7 gün içinde İcra Hukuk Hakimliği’ne,

​Alacak Tutarına İtiraz: İlan tarihinden itibaren 15 gün içinde Ticaret Mahkemesi’ne başvurulması gerekiyor.

SEKTÖRDE BİR DEVİR KAPANIYOR

​100 milyon TL sermayeli Karayel Tarım’ın iflası, bölge tarımı ve paydaşları için büyük bir kayıp olarak nitelendiriliyor. Alacağı kabul edilen veya reddedilip dava yoluyla katılım hakkı kazanan tüm alacaklıların, belirtilen tarihte bizzat veya vekilleri aracılığıyla toplantıda hazır bulunmaları istendi.

​Şirketin mal varlıklarının satışı ve elde edilen gelirin alacaklılar arasında pay edilmesi süreci, bu toplantının ardından netlik kazanacak.