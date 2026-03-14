Trendyol Süper Lig’de Karadeniz derbisinde Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor’u konuk ediyor.
Yapay zeka Trabzonspor-Rizespor maçının sonucunu tahmin etti
Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor, Karadeniz derbisinde sahasında Çaykur Rizespor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın sonucu merak edilirken yapay zekaya maçın tahminini sorduk. Detaylar haberimizde…Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Bugün saat 20.00'de başlayacak olan müsabaka Papara Park'ta oynanacak.
Yapay zekaya dev maçın skorunu sorduk.
TRABZONSPOR KARNESİ
Trabzonspor ligde oldukça formda bir dönem geçiriyor. Bordo-mavililer 25 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 54 puanla 3. sırada yer alıyor. Attıkları 51 gol hücumdaki üretkenliklerini gösterirken, yedikleri 29 gol ile savunmada da dengeli bir görüntü çiziyorlar.
Son haftalarda özellikle deplasmanda dikkat çekici sonuçlar elde eden Trabzonspor, iç sahada Papara Park’ta taraftar desteğiyle çok daha etkili bir performans sergiliyor.
RİZESPOR'UN FORM DURUMU
Çaykur Rizespor ise ligde orta sıralarda yer alıyor. Karadeniz temsilcisi 25 maç sonunda 30 puan topladı.
Oynadıkları son 3 lig maçını da sağlam savunmayla gol yemeden kazandılar.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ MAÇLAR
Trabzonspor son yıllarda Rizespor’a karşı belirgin bir üstünlük kurmuş durumda. İki takım arasında oynanan son 4 karşılaşmanın 3'ünü bordo-mavililer kazandı.
Bu sezonun ilk yarısında da Trabzonspor deplasmanda rakibini 2-1 mağlup etmişti. Papara Park’ta oynanan son lig maçlarında ise Trabzonspor’un Rizespor karşısında yenilgisi bulunmuyor.
TAKTİK BEKLENTİ
Trabzonspor’un sahaya yüksek tempolu ve baskılı bir oyunla çıkması bekleniyor. Orta sahada top kazanma konusunda etkili olan oyuncular ve kanatlardan gelen hızlı hücumlarla rakip savunmayı zorlayabilirler.
Rizespor ise daha kontrollü bir oyun tercih ederek savunmada kalıp hızlı kontralarla gol arayacaktır. Ancak Papara Park’taki atmosfer ve Trabzonspor’un formu, Rizespor’un savunma hattı üzerinde ciddi baskı oluşturabilir.
Bu nedenle karşılaşmada gol beklentisi de yüksek görünüyor. Trabzonspor’un iç saha maçlarında genellikle bol gollü sonuçlar çıkarken, Rizespor da zaman zaman deplasmanda gol bulabilen bir takım.
SKOR TAHMİNİ
Trabzonspor 3-1 Çaykur Rizespor
Ev sahibi avantajı, form durumu ve kadro kalitesi göz önüne alındığında Trabzonspor’un sahadan galibiyetle ayrılması daha olası görünüyor. Rizespor’un ise kontra ataklarla gol bulma ihtimali bulunuyor.