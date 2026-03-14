Trendyol Süper Lig’in 26’ıncı haftasında Trabzonspor evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.
Papara Park’ta saat 20.00’de başlayan karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetiyor.
TRABZONSPOR-RİZESPOR İLK 11’LER
Trabzonspor: Onana, Ozan, Nwaiwu, Savic, Lovik, Oulai, Folcarelli, Muçi, Augusto, Mustafa, Onuachu
Rizespor: Fofana, Mithat, Sagnan, Samet, Taha, Papanikolaou, Taylan, Mihaila, Olawoyin, Mebude, Halil
TRABZONSPOR 1-0 RİZESPOR CANLI ANLATIM
1' Çağdaş Altay'ın ilk düdüğüyle Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı başladı.
RİZESPOR TEHLİKELİ GELDİ
2' Ceza sahası içerisinde Halil'in kafa vuruşunda top direğin yanından dışarı gitti.
FELIPE AUGUSTO UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ
10' Ozan Tufan ile verkaç yapan Augusto ceza sahası dışından çektiği sert şutta isabeti bulamadı.
SAMET AKAYDIN KRİTİK MÜDAHALEDE BULUNDU
11' Ozan'ın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Augusto'ya son anda kayarak topa yaptığı müdahaleyle Samet Akaydın şut izni tanımadı.
NWAIWU KAFA VURUŞUNDA SONUÇ ALAMADI
12' Muçi'nin kornerden ortasında Nwaiwu kafayı vurdu. Top direğin yanından dışarı çıktı.
ONANA TAHA ŞAHİN'E GOL İZNİ VERMEDİ
22' Rizespor'un tahlikeli atağında Taha Şahin'in ceza sahası dışından çektiği sert şuttan Onana topu kornere çeldi.
MUÇI FRİKİKTEN FOFANA'YA TAKILDI
35' Ernest Muçi frikikten kaleyi yokladı. Sert şutunda Fofana topu güçlükle çeldi.
AUGUSTO'NUN SERT ŞUTUNDA FOFANA TOPU ÇELDİ
42' Mustafa Eskihellaç caza sahası içerisine girmeye çalışırken açılan topu önünde bulan Augusto sert şutla kaleyi yokladı. Fofana son anda golü önledi.
İLK YARI SONUCU: TRABZONSPOR 0-0 ÇAYKUR RİZESPOR
TRABZONSPOR ONUACHU İLE ÖNE GEÇTİ
50' Muçi'nin arka direğe ortasında Zubkov kale önüne doğru gelişine çevirdi. Onuachu pozisyonu tamamlayarak Trabzonspor'u öne geçirdi.
TRABZONSPOR İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI
54' Ozan'ın ortasında Felipe Augusto ceza sahası içerisinde kafayı vurdu. Top direğin hemen yanından az farkla dışarı gitti.