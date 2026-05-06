Yonhap haber ajansının aktardığına göre, polis ihbar üzerine mahkeme kompleksine gittiğinde yargıç Shin’in cansız bedeniyle karşılaştı. Yetkililer, Shin’in cebinde özür niteliğinde bir not bulunduğunu ve ilk değerlendirmelere göre yüksekten düşme ihtimali üzerinde durulduğunu bildirdi.

Olayda cinayet şüphesinin bulunmadığı açıklanırken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Kim Keon Hee, Nisan ayı sonunda lüks hediyeler karşılığında rüşvet almakla suçlanmış, temyiz sürecinde verilen kararla cezası 1 yıl 8 aydan 4 yıla yükseltilmişti. Mahkeme ayrıca hisse senedi manipülasyonu suçlamasının bir kısmını da kabul etmişti.

Ağustos 2025’te gözaltına alınan Kim, seçimlere müdahale, rüşvet ve sermaye piyasası yasalarını ihlal gibi birçok suçlamayla karşı karşıya. İddialar arasında dini gruplara ayrıcalık sağlama ve milyonlarca dolarlık lüks hediyeleri kabul etme de bulunuyor.

Savcılık, Aralık 2025’te yaptığı açıklamada Kim’in kamu görevi ve siyasi nüfuz karşılığında toplamda yaklaşık 370 milyon won (259 bin dolar) değerinde hediye aldığına dair bulgulara ulaşıldığını duyurmuştu.