Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi, yayıncı kuruluş FOX Sports ve insan kaynakları devi Indeed gıda ve medya sektöründe benzeri görülmemiş bir istihdam projesine imza attı.
Dünya Kupası'nı izleyene 1,7 milyon TL maaş verilecek: Dünyanın en çılgın işi için alımlar başladı
Futbolseverler ekran başına, hayatınızın iş fırsatı ayağınıza geldi. 2026 Dünya Kupası'ndaki 104 maçın tamamını canlı izleyecek bir şanslı kişiye 39 gün için tam 1,7 milyon TL maaş verilecek.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Şirketler, turnuva boyunca oynanacak tüm müsabakaları canlı izleyip sosyal medya içerikleri üretecek bir "Baş Dünya Kupası İzleyicisi" aradığını duyurdu. 39 gün sürecek bu çılgın mesainin karşılığında seçilecek kişiye tam 50.000 Dolar (Yaklaşık 1 Milyon 712 Bin 500 TL) ödeme yapılacak.
İlanın en sıra dışı şartlarından biri, seçilecek kişinin bu görevini evinde ya da rahat bir ofis koltuğunda yapmayacak olması.
Şanslı futbol fanatiği, New York’un dünyaca ünlü meydanı Times Square’in tam merkezine kurulacak olan ve özel olarak tasarlanan "cam bir akvaryum ofis" içinde yaşayacak.
4K çözünürlüklü dev ekranlarla donatılacak bu şeffaf odada, her gün binlerce turist ve Amerikalının gözü önünde maçları takip edecek.
İş tanımı ise kağıt üzerinde basit görünse de fiziksel olarak tam bir dayanıklılık testi içeriyor.
Tarihin en geniş katılımlı turnuvası olacak 2026 Dünya Kupası’ndaki 104 maçın her bir dakikasını hiçbir özet veya bant kaydına sığınmadan canlı izlemek zorunlu.
Seçilen kişi, uykusuzlukla mücadele ederken aynı zamanda maçlardaki sevinçlerini, hayal kırıklıklarını ve anlık dramaları sosyal medya platformları üzerinden küresel kitlelerle paylaşarak viral içerikler üretecek.
FOX Sports Pazarlama Başkanı Robert Gottlieb konuya ilişkin yaptığı resmi açıklamada, "Bu tarihi turnuva, tarihe geçecek bir istihdam hamlesi gerektiriyordu. Seçilecek şanslı kişi hayatının fırsatını yakalayarak futbolun her anını kutlayacak" ifadelerini kullandı.
6 Haziran - 26 Temmuz tarihleri arasında (turnuva başlangıcından bir hafta önce ve finalden bir hafta sonra) geçerli olacak bu kontrat için adayların Indeed profillerini güncellemesi ve sosyal medyada neden bu işe uygun olduklarını anlatan yaratıcı bir video paylaşması gerekiyor. İşe kabul edilen şanslı isim, 6 Haziran’da canlı yayında ilan edilecek.