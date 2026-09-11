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Okullarda uyum haftası bugün sona erdi. Anaokulları, ilkokul birinci sınıflar ve ortaokul beşinci sınıflar geçtiğimiz hafta başından itibaren 2-3 saatlik sürelerle okula uyum sürecini tamamladı.

Pazartesi günü tüm okullar eğitim ve öğretime başlayacak, milyonlarca öğrenci ders başı yapacak.

Geçen yıl okulların kapanmasına az bir süre kala büyük bir facia ülkeyi yasa boğmuştu.

15 Nisan 2026 tarihinde Kahramanmaraş’taki Ayser Çalık Ortaokulu’nda 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda bir öğretmen ve sekiz öğrenci hayatını kaybetmişti.

Okulların kapanış sürecine kadar güvenlik önlemleri arttırılmış ve polisler okulların hem kapısında hem de bahçesinde nöbet tutmuştu.

Öğrenci, öğretmen ve velilerin üzerindeki bu travmanın izleri sürerken yeni bir korkutan gelişme yaşandı.

OKULLARA SALDIRI PLANLARI DEŞİFRE OLDU!

Okulların açılmasına günler kala, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 22 şehirde eş zamanlı C31K isimli yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Sosyal medya ve iletişim platformlarında suç içerikli paylaşımlarda bulunan ve C31K isimli yeni nesil suç örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri değerlendirilen 19'u suça sürüklenen çocuk olmak üzere 32 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 27'si gözaltına alındı.

Şüphelilerin; Telegram, Discord, X ve YouTube başta olmak üzere çeşitli platformlarda bebek ve çocuklara ait müstehcen görüntüleri paylaştığı, milli ve manevi değerlere yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulundukları, Türk bayrağının yakılması, hayvanlara eziyet edilmesi ve öldürülmesine ilişkin görüntüleri paylaştıkları tespit edildi.

Ayrıca, şüphelilerin pazartesi günü başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılının ilk gününde üç farklı ilde bulunan üç ayrı okula yönelik silahlı saldırı hazırlığı içerisinde oldukları da belirlendi.

Şüphelilerin bu eylem hazırlığına ilişkin paylaşımlarda bulundukları ortaya çıktı.

OKULU KANA BULAYAN SALDIRGANI KAHRAMAN İLAN ETMİŞLERDİ

Okul saldırıları planı bu örgütün önemli hedeflerinden biri…

Çünkü C31K isimli bu yeni nesil silahlı örgüt, Kahramanmaraş’taki Ayser Çalık Ortaokulu’nda 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından, Telegram kanalında saldırıya ait sansürsüz görüntüleri paylaşıp saldırganı “kahraman” ilan etmişti.

Peki, kim bu C31K örgütü ve neden okulları hedefe koydular?

CEHENNEMİN 31. KATI

“C31K” olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütü…

Örgütün adının açılımı, Cehennemin 31. Katı!

C31K, oyun platformları ya da Discord, Telegram gibi kapalı mesajlaşma uygulamaları üzerinden örgütleniyor.

Bu suç örgütü, 2024 yılında gün yüzüne çıktı.

Telegram ve Discord gibi platformları kullanarak örgütlenen bu yapı, kısa sürede ülke genelinde yüz binlerce üyeye ulaşarak, yaydığı nefret söylemi ve şiddet içerikleriyle “dijital cehennem” olarak nitelendirilir hale geldi.

Dönemin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Ekim 2024 tarihinde yaptığı açıklamada, grubun iki üst düzey yöneticisinin yakalandığını duyurmuştu. Yakalanan şüphelilerin, takma adları “Hz. Ebu Cehil” ve “Arda Bateman” olan E.K. ve A.T. adlı çocuklar olduğu belirlenmişti.

ATATÜRK’Ü DE HEDEF ALDILAR!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, C31K grubuna yönelik eylül 2025'te bir operasyon düzenlendi. 14 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda, 17'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 37 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Yürütülen adli süreç sonucunda, 16 Eylül 2025 tarihinde şüphelilerden 10'u tutuklanmıştı. Şüpheliler “Siber Kanunu'na muhalefet”, “Atatürk'ün manevi hatırasına hakaret” ve “Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak-yaymak” gibi suçlardan yargılanıyor. Ayrıca 2 suça sürüklenen çocuk hakkında ev hapsi kararı verilirken, 23 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

EMNİYETİN İSTİHBARAT RAPORU

Bu yeni nesil suç örgütünü, üyelerinin 18 yaşının altında olmaları sebebiyle ciddiye almamak büyük hata olur.

İstihbarat bu konuda çok dikkatli…

“C31K” örgütüne yönelik ilk soruşturma, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı’nca Ankara Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’ne gönderilen özel yazıyla başlatıldı.

İstihbarat raporunda şu tespitlere yer verildi:

“Telegram ve Discord platformlarında yer alan C31K olarak bilinen oluşumun, başta hayvanlara işkence görüntüleri olmak üzere, çocuklara yönelik istismar içerikleri, milli ve dini değerlere hakaret içeren paylaşımlar yapıldığı, sahte ihbarlar ve 18 yaşında küçük çocuklara yönelik tehdit ve tacizler ile gündeme geldiği; platform üyesi kullanıcılarının deprem ve yangın felaketlerinde hayatını kaybedenlerin ailelerine telefon ederek alaycı ifadeler kullandıkları, bazı toplumsal olaylarda mağdur ailelerine tehdit mesajları gönderip dikkat çekmeye çalıştıkları,

Özellikle Mattia Ahmet Minguzzi davası gibi toplumsal hassasiyeti yüksek olaylarda mağdur yakınlarını hedef alıp taciz ve tehdit ettikleri, şehit aileleri ve yakınlarına yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaparak kamuoyunda infiale yol açtıkları, C31K ibarelerinin yer aldığı ‘siyah sancaklı’ görseller, milli ve manevi değerlere hakaret içerikli paylaşımlar ve terör örgütleri ve organize suç örgütlerini övücü mahiyette provokatif paylaşımlar yapıldığı,

Doğal afet (deprem) ve büyük toplumsal olaylara (otel yangını, kadın cinayetleri) yönelik provokatif içeriklerin paylaşıldığı, lokasyon paylaşarak bombalı eylem veya saldırı yapılacağı şeklinde paylaşımlar yapıldığı, kız çocuklarına yönelik şantaj, cinsel taciz ve tehdit içeriklerinin paylaşıldığının tespit edildiği…”