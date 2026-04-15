Türkiye iki gündür okullardaki silahlı saldırılara yas tutuyor. Önce Şanlıurfa’da eline silah alan okulun eski öğrencisi okula dalıp öğrencilere ve öğretmenlere saldırdı. Sonra da Kahramanmaraş da okul saldırısı yürekleri yaktı. 9 can gitti, onlarca yaralı var. Bir de okul saldırganına “Bir ölür bin diriliriz” diyerek sahip çıkanlar var. Yeniçağ skandal mesajı yayınlıyor.

Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanı, saldırıda can kaybının 9'a yükseldiğini 13 kişinin yaralandığını açıkladı. 14 yaşında 8. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen saldırganın, 5 silah ve 7 şarjörle okula gelip iki sınıfı hedef aldığı, saldırının ardından ise intihar ettiği belirtildi.

Dün de Şanlıurfa’dan okul baskını haberi gelmişti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elinde pompalı tüfekle Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni basan eski öğrenci 19 yaşındaki Ömer Ket etrafa ateş açarak 16 kişiyi yaraladı.

10’u öğrenci, 4’ü öğretmendi.

Şanlıurfa’daki saldırgan Ömer Ket’in saldırıdan iki gün önce gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Saldırganın sürekli sosyal medyadan okul yönetimine, öğrencilere yönelik tehditlerde bulunduğu, "Hazır olun bu okulda birkaç gün sonra saldırı olacak", "Yarın görüşürüz, hepinizi yok edeceğim" yazdığı görüldü. Bunun üzerine okul müdürü saldırgandan şikayetçi oldu. Saldırgan Ömer Ket, önceki gün gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

SKANDAL MESAJ: BİR ÖLÜR BİN DİRİLİRİZ!

Şanlıurfa’daki okul saldırısının ardından saldırgan Ömer Ket’e sahip çıkan mesaj dikkat çekti.

Yeniçağ’ın ulaştığı mesajda, “Bir ölür bin diriliriz” diyerek saldırıdan sonra intihar eden saldırgan Ömer Ket’e sahip çıkıldığı görüldü.

Bu mesajı paylaşan “Ketomer.295” adlı hesabın hacklendiği anlaşıldı. Hesaptan paylaşılan mesajlar da silindi.