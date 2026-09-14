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Ekonomik kriz ve düşen alım gücü, vatandaşın pazar alışverişi alışkanlıklarını radikal bir şekilde değiştirdi. En taze ürünü seçme dönemi kapanırken, 10 müşteriden 9'u fiyatların düştüğü akşam saatlerini beklemeye başladı.

Ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiren vatandaş, ucuz diye akşam pazarını seçiyor. Pazarda artık en taze ürünü kapmak için sabahın erken saatlerinde tezgâh başına geçme dönemi geride kaldı.

VATANDAŞ İYİSİNİ DEĞİL BÜTÇESİNİN YETTİĞİNİ ALIYOR

Nefes gazetesinden Selenay Yağcı'nın haberine göre alım gücü eriyen vatandaş, birkaç lira daha ucuza meyve ve sebze alabilmek için akşam saatlerine kadar bekliyor. Pazarcılar, 10 müşteriden 9’unun pazara akşam saatlerinde geldiğini vurgularken, vatandaş artık sebzenin meyvenin iyisini değil, bütçesinin yettiğini arıyor.

Vatandaş, pazar alışverişinde en çok meyveden kısıyor. Mevsiminde sebze-meyve bile birçok aile için lükse dönüştü. Satışların yarıdan fazla düştüğünü söyleyen pazarcılar, vatandaşın kilo almak yerine 20-50 liralık alışveriş yaptığını, iki çeşit meyveyi bir arada alamadığını söyledi. Pazardaki esnaf, tezgâhların da giderek boşaldığını belirtirken, 10 tezgâhtan yalnızca 6’sının dolu olduğunu ifade etti.

ESNAF ARTIK KASA HESABI YAPIYOR

İstanbul Maltepe’de pazarcılık yapan Mustafa Seniz, eskiden pazara bir kamyon mal getiren esnafın artık kasa hesabı yaptığını vurgulayarak, "Geçen yıl pazara 20-25 kasa ürün getiriyorsak, bu yıl 10-15 kasa getiriyoruz. Gündüz satılmayıp tezgahta kalan ürünleri geri götürmemek için akşam indirim yapıyoruz. Yine de vatandaşa pahalı geliyor. Kimsede para kalmadı" diye konuştu.

Satışların yarıdan fazla düştüğünü anlatan pazarcı Gökhan Salamur da, tezgâh toplanırken gelip çöpe gidecek ürünü almak isteyenlerin çok olduğunu kaydetti. Geçen yıl her hafta gelen müşterinin bu yıl ayda bir pazara geldiğini belirten Cevdet Koçak ise "Bir müşterimi taşındı sandım, üç ay sonra geldi. Pazara gelecek parası yokmuş. Gündüz müşterisi kalmadı. Akşam pazarına bile gelen az" diye konuştu.