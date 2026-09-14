Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa kara yolu üzerindeki Karakoyun Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Nevşehir’de trafik kazası: 4 yaralıNevşehir’de trafik kazası: 4 yaralıGündem

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa istikametine seyreden Ş.A. (49) yönetimindeki 43 AFL 955 plakalı araç, Gözelek Mahallesi yol ayrımından ana yola kontrolsüz şekilde çıktığı öne sürülen M.A. (67) yönetimindeki 63 N 0840 plakalı araca çarptı. Kazada 63 N 0840 plakalı aracın sürücüsü M.A. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan G.C. (54) yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.