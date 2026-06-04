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CHP’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bugünlerde adı en çok dile getirilen isim Muharrem İnce kendisine böyle bir teklif geldiğinde kabul edecek mi?



Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin kararının ardından Özgür Özel ile görüşmek için CHP Genel Merkezi'ne gelen Muharrem İnce, gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu.

Muharrem İnce’nin açıklaması şöyleydi:

“Savaş meydanlarında kurulmuş partiyi mahkeme salonlarında dizayn ettiremeyiz. Biz çok badireler atlattık, darbelerle partimiz kapatıldı, mallarına el konuldu. Bunların hepsinden geçtik, bundan da geçeceğiz. Sakin olmazsak, birbirimizi kırarsak, dökersek, bağırırsak, kavga edersek tam da tek adam rejimine hizmet etmiş oluruz. Tek adam rejimine hizmet etmemek için herkesi sakin olmaya davet ediyorum.”

Muharrem İnce sosyal medya hesabını etkili olarak kullanıyor. Sık sık X’te paylaşımlar yapıyor.

Açın, bakın Muharrem İnce’nin sosyal medya hesabına CHP’ye mutlak butlan ile ilgili tek satır mesaj yayınlamadı.

Ancak, X’te Muharrem İnce’nin adını arattığınızda Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı aday yapılması gerektiği konusunda birçok mesaj yer alıyor.

Peki, Muharrem İnce’ye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bir teklif giderse yanıtı ne olur?

Bu sorunun yanıtı için arşivi açmak gerekiyor.

Ama öncelikle…

Muharrem İnce her konuda sosyal medyada yorum yaptı ama ‘mutlak butlan’ konusunda girmedi.

Sonra…

CHP’ye mutlak butlan kararı sonrası yapılan Meclis’teki grup toplantısında katılımcılar arasında Muharrem İnce’nin adı anons edilmedi. İnce, CHP kurmayları arasında da görülmedi.

Ve fakat…

Muharrem İnce’nin Özgür Özel’e yönelik tek bir hamlesi oldu.

Özgür Özel’in bayram öncesi İzmir’deki mitingi için Muharrem İnce’nin Memleket Partisi dönemindeki otobüsünü verdiği açıklandı.

Şimdi, arşivi açalım.

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu için neler söylemişti.

Muharrem İnce CHP’den istifa edip Memleket Partisi’ni kurduktan sonra katıldığı televizyon programında Kılıçdaroğlu’nun başında olduğu CHP yönetimi için “kripto Tayyipçi bunlar” demişti.

Kılıçdaroğlu’nun kendisine “Gel bakalım Muharrem” dediğinde istifa etmeyi düşündüğünü söylemişti.

Sonra…

İnce “Zonguldak mitingini yapacaktım, bana destek veren 14 milletvekilini tırpanladılar, listelere koymadılar. O gün adaylıktan çekileyim dedim. Çünkü iyi niyetli değil bunlar dedim. Hadi sabır dedim, vazgeçtim” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun kendisini hedef aldığını şöyle anlattı:

“Çuval çuval resimlerimi örgütlere talimat verip asmadılar, ya sabır dedim.

Seçim gecesi sistemleri çöktü CHP Genel Merkezi’nin bana veri sunamadılar, ya sabır dedim.

Seçimden 56 gün sonra seçim değerlendirme toplantısı yaptılar. Aday benim, beni çağırmadılar. Ya sabır dedim.

Saraya giden CHP’li var, dediler. Kılıçdaroğlu’nu aradım, birlikte fotoğraf verelim dedim, ben seni ararım dedi ama 6 ay geçti aramadı.”

‘KILIÇDAROĞLU SARAYIN VEYA DIŞ GÜÇLERİN ADAMI DEĞİL’ DİYEN DE İNCE’YDİ

Ancak şunu da hatırlamak gerekir.

2024 yılında Kılıçdaroğlu hedefe konulduğunda Muharrem İnce ona sahip çıkmış ve “sarayın veya dış güçlerin adamı değil” diyerek şu mesajı paylaşmıştı:

“Kemal Kılıçdaroğlu sarayın veya dış güçlerin adamı değildir.

13 yıl CHP Genel Başkanlığını yapan, türlü tehditlere ve hakaretlere maruz kalan, gücü yettiğince mücadele eden bir kişiye bugünlerde yapılan hakaretleri kınıyorum. Kemal Bey ile parti içinde mücadele ettim, siyasi olarak bir çok stratejik hata yaptığını ifade ettim. Etrafını yanlış insanların sardığını, yanlış yönlendirildiğini bana karşı da çok yanlışlar yapıldığını söyledim. En kızgın olduğum zamanlarda bile kendisine hakaret etmedim. O da bana hakaret etmedi. Yıllardır çantasını taşıyan, yalakalıkta kimseye fırsat vermeyenlerin şimdi vurun abalıya korosunda yer alması en hafif tabirle ayıptır. Yapmayın beyler!”

Hal böyleyken, Muharrem İnce’nin sessizliği neye işaret edecek, siyasette 24 saatin çok uzun sayıldığını hatırlayarak beklemek gerekiyor.