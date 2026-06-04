Son seçim anketinde ezber bozan sonuçlar: İşte partilerin oy oranları değişimi

Buna karşın, son 13 ayda seçmen desteğini en çok kaybeden parti -5,2 puanlık düşüşle CHP oldu. Cumhur İttifakı ortaklarından Ak Parti de bu süreçte -0,9 puan gerilerken, MHP'nin oy kaybı -0,4 olarak kayıtlara geçti. Veriler, muhalefet blokundaki oyların kendi içinde yer değiştirmeye başladığına işaret ediyor.