Genar Araştırma Şirketi, Mayıs 2026 dönemine ait son genel seçim anketi sonuçlarını kamuyla paylaştı. Nisan 2025 ile karşılaştırmalı 13 aylık oy değişim grafiği de dikkat çekti. Ortaya çıkan veriler, seçmen eğilimlerinde dikkat çekici kaymalar olduğunu gösteriyor.
Son seçim anketinde ezber bozan sonuçlar: İşte partilerin oy oranları değişimi
İktidara yakın Genar'ın Mayıs 2026 tarihli son genel seçim anketi siyasetteki büyük değişimi gözler önüne serdi. Nisan 2025'ten bu yana geçen 13 aylık süreçte İYİ Parti oylarını en çok artıran parti olurken Ak Parti, MHP ve CHP oyları düşüş gösterdi.
Anket sonuçlarına göre Ak Parti yüzde 34,9 oy oranı ile birinci parti konumunu korurken, onu yüzde 30,4 ile CHP takip ediyor. Üçüncü sırada yüzde 10,3 ile DEM Parti yer alırken, MHP yüzde 8,4 ile dördüncü sırada bulunuyor.
İYİ Parti ise yüzde 5,0 oy oranıyla baraj sınırındaki yerini alıyor. Diğer partilerin güncel oy oranları ise şöyle sıralandı:
YRP yüzde 2,9,
Zafer Partisi yüzde 2,9,
ANP yüzde 2,3,
TİP yüzde 1,1 ve
diğer partiler yüzde 1,8.
Genar’ın anketlerine göre Nisan 2025 ile Mayıs 2026 arasındaki 13 aylık oy değişimleri incelendiğinde siyasetteki asıl hareketlilik göze çarpıyor. Bu süreçte oyunu en çok artıran parti +2,7 puanla İYİ Parti oldu. İYİ Parti'yi sırasıyla şu partiler takip etti:
DEM Parti:+1,3
ANP: +1,1
Zafer Partisi (ZP): +0,4
TİP: +0,1
Buna karşın, son 13 ayda seçmen desteğini en çok kaybeden parti -5,2 puanlık düşüşle CHP oldu. Cumhur İttifakı ortaklarından Ak Parti de bu süreçte -0,9 puan gerilerken, MHP'nin oy kaybı -0,4 olarak kayıtlara geçti. Veriler, muhalefet blokundaki oyların kendi içinde yer değiştirmeye başladığına işaret ediyor.