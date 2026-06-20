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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararının ardından ilk televizyon programına çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk canlı yayınını öncesinde “soruların önceden hazırlandığı” gibi çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Hem programda soru yönelten gazeteciler hem de Kılıçdaroğlu bu iddiaları yalanlandı.

Programın ilk dakikalarında, Kılıçdaroğlu’na bir süredir Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın adının geçtiği tweet atmadığı soruldu.

Kılıçdaroğlu ise her zaman en sert şekilde eleştirdiğini hatta Özgür Özel, Erdoğan ile müzakere yaptığında “Erdoğan’la mücadele edilir müzakere değil” diyerek karşı çıktığını hatırlattı.

Bunun ardından Özgür Özel’in AKP’nin ağabeylerinden eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile görüşmesine değinen Kılıçdaroğlu, “Görüşme sonrasında ‘CHP’nin sorunlarını konuştu’ dedi. Bir genel başkan nasıl AKP’nin önemli isimlerinden biriyle CHP’nin sorunlarını görüşür?” diye tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk dakikalardaki sorularda konuyu Özgür Özel’e getirip onu eleştirmesi, “Kılıçdaroğlu’nun kafasında ilk sırada Özgür Özel var” cümlesini kurdurdu.

Ancak, programın ilk dakikalarında KIlıçdaroğlu’nun Özgür Özel’e yüklenmesine karşılık bir de Ekrem İmamoğlu vardı. Acaba sonradan İmamoğlu’na daha fazla yüklenip onu daha çok mu eleştirecekti?

Beklenen olmadı.

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu soruları geldiğinde son derece sağduyulu ve anlayışlı bir izlenim vardı. İmamoğlu’nun sert eleştirilerine karşılık onun psikolojisini bildiğini ifade etti.

Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı sorulduğunda önce partinin yetkili organlarıyla karar alınacağını belirtip sonra da hukuki engel olmazsa aday adayı olabileceğini söyledi.

Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun sert sözlerinden kendisini kurtarırken ateş hattında ise iki isim daha vardı.

Meclis’te poşet içerisinde unutulan para…

Bu konuya iki kez değindi ve oldukça da öfkeliydi.

Şöyle dedi Kılıçdaroğlu:

“Meclis’te 250 bin dolar poşet içinde bulunmuş. Haberi yazan hakkında dava açıldı mı? Ben bunu sormak zorundayım.”

Kılıçdaroğlu’nun isim vermediği, “Meclis’te poşet içerisinde para unuttuğu” iddia edilen CHP’li, Veli Ağbaba’ydı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında yaklaşık iki yıl önce gündeme gelen “250 bin dolarlık market poşeti” iddiasına ilişkin yalanlamalar gelmişti.

Ancak Kılıçdaroğlu konuyu ileriye götürüp “tutanak var” dedi.

Özgür Özel’den sonra en çok yüklendiği isim Veli Ağbaba’ydı.

Gelelim son isme…

Kılıçdaroğlu programda isim vermeden “Genel başkan yardımcısı” diyerek şunları söyledi:

“Genel başkan yardımcısına parayı verdim' diyor. Kim diyor? Parayı veren adam söylüyor. Bana söyler misiniz o genel başkan yardımcılarından tazminat davası açan var mı? Niye açmıyorlar? Siz niye sormuyorsunuz? Parayı verdim diyor. Zamanı, her şeyi uyuşuyor. Niye bunu söylesin? Söylediğim kişi genel başkan yardımcısı. Size birinden para aldı desem hakkımda dava açmaz mısınız? Genel başkan yardımcısı niye dava açmaz?”

Kılıçdaroğlu’nun hedefindeki son isim ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" iddiasıyla başlatılan soruşturmada ifade veren Aziz İhsan Aktaş, Burhanettin Bulut'a 1 milyon dolar verdiğini ileri sürmüştü.

Kılıçdaroğlu programda özellikle bu 3 ismi vurgulayarak kafasındaki hedef tahtasını da ifşa etmiş oldu.