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Mutlak Butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV canlı yayınında Gazeteci Aslı Kurtulmuş Mutlu ve Barış Terkoğlu’nun sorularını yanıtlıyor.

‘BUTLANI KABUL ETMESEM KAYYUM ATARLARDI’

Mutlak Butlan kararını kabul etmeseydi, CHP’ye kayyum atanacağını iddia eden Kılıçdaroğlu, “Şu soruyu sorayım size. Mutlak butlan kararını kabul etmeseydim ne olurdu? Buraya muhalif bir kaymakamı atardı. Siz bunu ister misiniz? Benden niye korkuyorlar? Hangi gerekçeyle korkuyorlar. Çünkü benden arınma yapacağım diye korkuyorlar” sözlerini sarf etti.

‘MUTLAK BUTLAN KARARINDAN 1 GÜN ÖNCE VİDEO PAYLAŞMAM TESADÜF’

“Mutlak Butlan kararından 1 gün önce video paylaşmanız tesadüf mü? Kararı önceden biliyor muydunuz?” sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Ben kararın çıktığını bilsem böyle bir video yayınlar mıyım? Normalde belli dönemlerde videolar çekiyorum zaten. Tesadüf. Benim 1 gün mahkemeye gittiğimi, yargıçla konuştuğumu kanıtlarsanız yarın sabah genel başkanlığı bırakıyorum. Bunlar yıpratma amaçlı gündeme getiriliyor. Bu partinin hiçbir döneminde ahlaki düzeyine kimse laf söylememişti. CHP’li bir isim konuştuğunda eskiden bu adam doğruyu söyler derlerdi. Partimde kirliliği asla kabul etmem” dedi.

‘ERDOĞAN İLE ÖZGÜR ÖZEL 2 SAAT NE KONUŞUR?’

Gazeteci Barış Terkoğlu'nun "Erdoğan ile işbirliği yaptınız mı?" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu,

“Erdoğan'ı her zaman eleştirdim. Özgür Bey dedi ki Erdoğan ile müzakere edeceğiz. Neyi müzakere edeceksiniz?

Erdoğan ile işbirliği, diğerleri ile işbirliği yapıldığı söyleniyor. Erdoğan ile bir kişi 2 saat ne görüşür? Çıktıktan sonra da partinin sorunlarını görüştük deniliyor. CHP Genel Başkanı, AKP'nin önemli bir aktörüyle partinin sorunlarını nasıl görüşüyor? Ey Özgür Özel sen ne görüştün, CHP'nin nelerini görüştün sen?

Ne demek arka kapı diplomasisi? Bütün bunlar unutuluyor. Memleketi bu hale kim getirdi? Ülkenin içinde bulunduğu sorunları aşmak, Türkiye'yi darbe yasalarından kurtarmak için hangi öneri geldi. Olmaz! Siyaset üretmeniz lazım.

‘BAZI BELEDİYE BAŞKANLARINI ADAY OLARAK GÖSTERMEYİN DEDİM’

Ben olaydan hemen sonra, yani kurultaydan hemen sonra Özgür Bey'e bazı temel noktaları açıkladım. Partinin içinde bulunduğu bazı sorunları açıkladım ve bir genel başkan olarak sizin bunları bilmeniz gerekir dedim. Bazı belediye başkanlarını aday göstermeyin dedim. Gösterdiler bir kısmı içeride şimdi. Parti ahlaki değerlerini kaybedemez.” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu açıklamalarının devamında şunları söyledi,

BU KADAR ELEŞTİRİYLE CHP NASIL HALA BİRİNCİ PARTİ KALABİLİYOR?

Ben CHP'nin birinci parti kalmasından memnunum. Ancak kaç belediye başkanı istifa etti, kaç belediye başkanı AKP'ye geçti? 40'ın üzerinde.

Bakın en çok soruşturmayı geçiren kişi benim siyasette. Hala yüzlerce davam var. O

davaların yüzde 99.99'u da Erdoğan ile ilgilidir. Bazıları tazminat davasıdır,

bazılarında mahkumiyet de çıktı.

Kimse benim ahlakımı tanışmaz. Bir belediye başkanı halka hesap verir konumdaysa kimse o belediye başkanına bir şey yapamaz.

Milli Eğitim Bakanı ne diyor "Belediyeler kreş açamaz?" ancak gidilip CHP'li belediyeler kreşi açtı ve ne oldu? Kimse bu kreşleri kapattı mı, kapatabildi mi?

Her belediye başkanı, başında kendisi hakkında her an soruşturma açabilecek bir organ olduğunu bilmeli. Aziz Kocaoğlu kaç yılla yargılandı? 397 yılla... Bir miting yaptık.

'ARINMAYI İMAMOĞLU İÇİN DEĞİL PARTİ İÇİN SÖYLÜYORUM'

"İmamoğlu'nun sözlerini ve İBB davasındaki ifadeleri okudunuz mu?" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu,

"Ben Ekrem Bey'in içerisinde bulunduğu psikolojik durumu biliyorum. Ona cevap vermek gibi bir niyetim de yok. Arınma kavramı önemlidir. Temizlik kavramı önemlidir. Erdoğan'ı siyasi partiler içerisinde ve onların genel başkanları içerisinde en çok ve en sert eleştiren kişi benim.

Bu konuda mahkum olan kişi de benim. Tazminata mahkum edilen kişi de benim. Bugün de eleştiriyorum. Bana soracaksınız herhalde değil mi? Memleketi bu hale getiren kim? Beşli çeteleri bu milletin başına getiren Erdoğan değil mi? Arınmayı İmamoğlu için değil parti için söylüyorum"

YOLSUZLUKLAR KENDİSİ GİTTİKTEN SONRA MI BAŞLADI?

Terkoğlu'nun yolsuzluk soruşturmalarındaki birçok ismin Kılıçdaroğlu döneminde CHP'de görev almaya başladığını belirtmesinin ardından Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi:

"İtiraflar var. Belediyeden gelen parayla, Hazine'den gelen parayla yapılanlar var. Hiçbir gazeteci çıkıp Özgür Özel'e "Sayın Özel siz bunları nasıl yapıyorsunuz, bu yanlıştır" demiyorsunuz.

Parayı veren kişiler bizzat bunları itiraf ediyor ve siz neden sormuyorsunuz. Bu adam diyor ki "Ben sana şu saatte şurada rüşvet verdim" diyor. Telefonlar uyuşuyor, her şey uyuşuyor neden takip edilmiyor?

İBB İDDİANAMESİNİ OKUDU MU?

"Ben hukukçu değilim, İBB iddianamesinin tamamını okudum diyemem. Ancak hukukçu arkadaşlarla ilgili bir komisyon kurduk ve onlar inceliyor. Bana bir özet de getiriyorlar. Benim tüm iddianameleri okumak gibi bir durumum yok."

İMAMOĞLU ŞU AN KILIÇDAROĞLU İÇİN HANGİ KONUMDA?

"İmamoğlu ile ilgili düşüncemi ifade edeyim. Tutuklandığında evini ziyaret ettim. Kapısının önünde basın açıklaması yaptım. O gün ne söylediysem bugün de aynı şeyi söylüyorum.

Terkoğlu basın açıklamasını okudu: "Tek adam döneminde bir kişinin gelip yasamayı, yargıyı, yürütmeyi kontrol ettiği bir süreç yaşıyoruz. Ekrem Bey'e ve ailesine sahip çıkmak hepimizin ortak görevidir."

Bu sözlerin arkasında olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Sanki sadece CHP'li belediyelerde yolsuzluk var. Öteki tarafta da malı götürenler yok mu? Herkes biliyor. Yolsuzluğu kim yaparsa biz arkasındayız. Yolsuzluğun partisi olmaz. Yolsuzlukta çifte standart uygulaması yanlıştır diyoruz"

"İMAMOĞLU TUTUKSUZ YARGILANMALI"

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu hakkında kendisine yöneltilen soruya "Ben hala belediye başkanlarının tutuksuz yargılanması gerektiğini söylüyorum. Sonuna kadar incelenmeli ancak kararlar kesinleşmeden belediye başkanları tutuksuz yargılanmalı" yanıtını verdi.

NEDEN BELEDİYE BAŞKANLARINA SAHİP ÇIKMADI?

"Belediye başkanı eğer gerçekten yanlış bir şey yapmamışsa, çıkara dönük bir şey yapmamışsa onun benim başımın üzerinde yeri vardır.

Çıkarına dönük bir şey yapmışsa, onun bu partide yeri yoktur. Bizden avukat isterlerse, uzmanlar isterlerse hemen göndeririz. Hiç endişem yok. Dediğim gibi Yılmaz Büyükerşen de yargılandı. İsteyebilirler. İzmir Büyükşehir Belediyesi uzman istedi, biz de emekli bir Sayıştay denetçisini oraya gönderdik. Sonunda da beraat etti. Yanlış yaptırmadı"

"CHP VE BELEDİYE DAVALARI SİYASİ DEĞİL"

"Ben yargının bağımsız olduğuna inanmıyorum.

Can Atalay'ın, Selahattin Demirtaş'ın, Osman Kavala'nın tutuklu olması yargı bağımsızlığından mı? Onlar siyasi dava ancak CHP davası siyasi bir dava değil. İkisinin arasında çok büyük farklar var.

Savcının iddianamesine bakmak lazım. Neler var? İtirafçılar var. Adam diyor ki "verdim" ve itirafçılar kim? İş yaptıkları adamlar. Ne kadar verdin diyor açıklıyor.

Olay çıkıyor, itiraf ediyor, banka havalesi geliyor. Seferihisar Belediyesi'ndeki olayda tüm para transferleri tespit edilmiş. Ne diyeceğiz buna? Siyasi mi diyeceğiz? Belediye başkanı siyasi bir söylemden ötürü tutuklansa kıyameti koparırız elbette."