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Kaynak: AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, devletin hiçbir yapıya, cemaate, gruba veya zümreye teslim edilemeyeceğini belirtti. Kılıçdaroğlu, demokrasi, hukuk, liyakat ve parlamenter sistem vurgusu yaptı.

"15 TEMMUZ TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASIDIR"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'un Türkiye Cumhuriyeti'nin karşı karşıya kaldığı büyük tehlikeyi gösteren tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Paralel yapıların devlete verdiği zararın bağımsızlık açısından en büyük tehditlerden biri olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, üniter devlet yapısının ortak kader bilinci ve tavizsiz demokrasiyle korunabileceğini söyledi.

LİYAKAT VE HUKUK VURGUSU

Kılıçdaroğlu, devlet yönetiminde liyakat ilkesinin yeniden tesis edilmesi gerektiğini belirterek, "İşi ehline teslim etmek, 'bizden-sizden' ayrımını bitirmek çağdaş devletin ilk şartıdır." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in kurucu değerlerine sahip çıkılması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, güçlü parlamenter sistemin demokrasinin teminatı olduğunu savundu.

"DEVLETİN SAHİBİ MİLLETTİR"

Mesajında, darbeciler ve suçlularla mücadelede hukuk devleti ilkesinin önemine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"15 Temmuz'un bize öğrettiği en büyük hakikat şudur; devlet hiçbir yapıya, cemaate, gruba veya zümreye teslim edilemez. Devletin sahibi millettir, millet iradesinin tecelligâhı ise Gazi Meclis'tir."

Kılıçdaroğlu, demokrasiyi güçlendirerek, Cumhuriyet'i koruyarak ve toplumsal kardeşliği pekiştirerek geleceğe yürünmesi gerektiğini ifade etti.