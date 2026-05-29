CHP’de gözler yarın Ankara’da gerçekleştirilecek iki bayramlaşma programında olacak.

“Mutlak butlan” kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde vatandaşlarla buluşacak. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise aynı saatlerde Güvenpark’taki CHP Ankara İl Başkanlığı önünde partililere hitap edecek.

İKİ KRİTİK BULUŞMA AYNI SAATTE

Kurban Bayramı’nın dördüncü gününde gerçekleştirilecek programların her ikisi de saat 14.00’te başlayacak.

CHP Genel Merkezi’nde düzenlenecek “Halk Buluşması ve Bayramlaşma” etkinliğinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun dikkat çeken siyasi mesajlar vermesi bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU, GENEL MERKEZ’E İLK KEZ GELECEK

Butlan kararının ardından partisinin genel merkezine ilk kez gelecek olan Kılıçdaroğlu için bayramlaşma etkinliği çağrıları günler öncesinden yapılmaya başlandı.

Süreç boyunca çalışmalarını evinden ve ofisinden yürüten Kılıçdaroğlu, açıklamalarını ve çağrılarını da bu adreslerden yapmıştı. Yeniden genel başkanlığa gelmesinin ardından yarınki buluşmayla birlikte ilk kez genel merkez önünde geniş katılımlı bir etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelecek.

Çeşitli il ve ilçelerden otobüsler kaldırıldığı, çok sayıda CHP üyesi ve partilinin Ankara’ya gelmesinin beklendiği öğrenildi.

“ARINMA” VE “İKTİDARA YÜRÜME” MESAJI

CHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının ana temasını “arınma”, “temiz siyaset” ve “iktidara yürüme” başlıkları oluşturacak.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında yeni bir yol haritası ve yeni bir siyasi perspektif ortaya koyması beklenirken, verilecek mesajların kararlı ve dikkat çekici olacağı ifade ediliyor.

Parti kulislerinde yarınki konuşmanın yalnızca bir bayramlaşma programı değil, aynı zamanda CHP’de yeni dönemin çerçevesini çizecek siyasi bir çıkış niteliği taşıdığı yorumları yapılıyor.

SAHNE KURULMAYACAK, BALKONDAN SESLENECEK

Geçtiğimiz günlerde Özgür Özel’in Genel Merkez önünde toplanan vatandaşlara otobüs üzerinden hitap etmesinin ardından gözler Kılıçdaroğlu’nun tercih edeceği formata çevrilmişti.

Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu’nun programı için sahne kurulmayacak ve otobüs üstü platform kullanılmayacak. Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi bahçesindeki balkondan vatandaşlara sesleneceği öğrenildi.

Miting benzeri bir organizasyon planlanmadığı belirtilirken, konuşmanın ardından vatandaşlarla bayramlaşma gerçekleştirileceği aktarıldı.

ANKARA VE İSTANBUL’DA HAZIRLIKLAR HIZLANDI

Program öncesinde Ankara ve İstanbul’da hazırlıkların hız kazandığı belirtilirken, organizasyon kapsamında çok sayıda afiş basıldığı öğrenildi.

Basımı yapılan afişlerde “Yalnız değilsin, Seninleyiz Kahraman Kemal” ve “Temiz siyaset, güçlü Cumhuriyet” sloganları yer alıyor.

Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun fotoğraflarının bulunduğu otobüslerin de giydirildiği belirtildi.

CHP kaynakları, organizasyon için parti kasasından herhangi bir harcama yapılmadığını savunurken, afiş ve hazırlık çalışmalarının destek veren kişiler tarafından organize edildiğini ifade etti.

MESAJLAR YENİ SÜRECİ BELİRLEYECEK

Aynı gün ve aynı saatte düzenlenecek iki ayrı program, CHP’de “mutlak butlan” kararının ardından oluşan yeni sürecin en dikkat çekici gelişmelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Hem Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez’de vereceği mesajların hem de Özgür Özel’in Güvenpark’taki açıklamalarının, önümüzdeki dönemde parti içindeki siyasi atmosfer açısından belirleyici olması bekleniyor.