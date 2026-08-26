Siyasette dengeleri değiştiren YENİ Parti’nin tabanda karşılık bulması ve parti içi kanallardan bu yöne belirgin kayışların meydana gelmesi, CHP’yi harekete geçirdi.
CHP üyeliği resmi olarak süren ancak yeni hareket lehine açık şekilde propaganda yürüttüğü ve örgüt tabanını bu yöne sevk ettiği iddia edilen 51 kişi için çalışma başlatıldı.
51 İSİM YÜKSEK DİSİPLİN KURULU'NA SEVK EDİLDİ
Aralarında geçmiş dönemlerde il, ilçe başkanlığı veya meclis üyeliği gibi kritik görevlerde bulunmuş tecrübeli figürlerin de yer aldığı öne sürülen grup, kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edildi.
Kesin ihraç istemi ile disipline sevk edilen isimler arasında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka, Gül Çiftçi ve Bahadır Erdem de yer alıyor.
İşte o isimler:
1. Ali Abbas Ertürk
2. Asiye Ergül
3. Aylin Nazlı Aka
4. Bahattin Bahadır Erdem
5. Barış Övgün
6. Bedirhan Berk Doğru
7. Berk Kılıç
8. Burcu Mazıcıoğlu
9. Canan Taşer
10. Cansel Çiftçi
11. Ecevit Keleş
12. Elif Leyla Gümüş
13. Emine Uçak Erdoğan
14. Güldem Atabay
15. Hikmet Erbilgin
16. İlhan Cihaner
17. Kerim Rota
18. Kübra Gökdemir
19. Mahir Yüksel
20. Melisa Uğraş
21. Meryem Gül Çiftçi Binici
22. Nazan Güneysu
23. Ozan Işık
24. Önder Kurnaz
25. Polat Şaroğlu
26. Selin Sayek Böke
27. Sercan Çığgın
28. Serkan Özcan
29. Sevgi Kılıç
30. Sinem Kırçiçek
31. Tolga Sağ
32. Turgay Özcan
33. Uğurcan İrak
34. Uygar Parçal
35. Yalçın Karatepe
36. Zeliha Aksaz Şahbaz
37. Tuğçe Hilal Özkan
38. Yankı Bağcıoğlu
39. Baran Seyhan
40. Emre Kartaloğlu
41. Ozan Varal
42. Emre Yılmaz
43. Pınar Uzun Okakın
44. Oya Ünlü Kızıl
45. Deniz Çakır
46. Erbil Aydınlık
47. Remzi Kazmaz
49. Oğuzhan Cenan
50. Aysemin Gülmez
51. Mesut Kırşanlı
Dosyada yer alan kişilerin parti üyeliği devam ederken YENİ Parti’nin saha ve sosyal medya çalışmalarına katıldıkları belirtilse de, bu durum aynı zamanda parti tabanındaki bir kesimin mevcut yönetim anlayışından kopuş arayışında olduğunu göz önüne seriyor.