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Kaynak: Haber Merkezi

Siyasette dengeleri değiştiren YENİ Parti’nin tabanda karşılık bulması ve parti içi kanallardan bu yöne belirgin kayışların meydana gelmesi, CHP’yi harekete geçirdi.

CHP üyeliği resmi olarak süren ancak yeni hareket lehine açık şekilde propaganda yürüttüğü ve örgüt tabanını bu yöne sevk ettiği iddia edilen 51 kişi için çalışma başlatıldı.

51 İSİM YÜKSEK DİSİPLİN KURULU'NA SEVK EDİLDİ

Aralarında geçmiş dönemlerde il, ilçe başkanlığı veya meclis üyeliği gibi kritik görevlerde bulunmuş tecrübeli figürlerin de yer aldığı öne sürülen grup, kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edildi.

Kesin ihraç istemi ile disipline sevk edilen isimler arasında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka, Gül Çiftçi ve Bahadır Erdem de yer alıyor.

İşte o isimler:

1. Ali Abbas Ertürk

2. Asiye Ergül

3. Aylin Nazlı Aka

4. Bahattin Bahadır Erdem

5. Barış Övgün

6. Bedirhan Berk Doğru

7. Berk Kılıç

8. Burcu Mazıcıoğlu

9. Canan Taşer

10. Cansel Çiftçi

11. Ecevit Keleş

12. Elif Leyla Gümüş

13. Emine Uçak Erdoğan

14. Güldem Atabay

15. Hikmet Erbilgin

16. İlhan Cihaner

17. Kerim Rota

18. Kübra Gökdemir

19. Mahir Yüksel

20. Melisa Uğraş

21. Meryem Gül Çiftçi Binici

22. Nazan Güneysu

23. Ozan Işık

24. Önder Kurnaz

25. Polat Şaroğlu

26. Selin Sayek Böke

27. Sercan Çığgın

28. Serkan Özcan

29. Sevgi Kılıç

30. Sinem Kırçiçek

31. Tolga Sağ

32. Turgay Özcan

33. Uğurcan İrak

34. Uygar Parçal

35. Yalçın Karatepe

36. Zeliha Aksaz Şahbaz

37. Tuğçe Hilal Özkan

38. Yankı Bağcıoğlu

39. Baran Seyhan

40. Emre Kartaloğlu

41. Ozan Varal

42. Emre Yılmaz

43. Pınar Uzun Okakın

44. Oya Ünlü Kızıl

45. Deniz Çakır

46. Erbil Aydınlık

47. Remzi Kazmaz

49. Oğuzhan Cenan

50. Aysemin Gülmez

51. Mesut Kırşanlı

Dosyada yer alan kişilerin parti üyeliği devam ederken YENİ Parti’nin saha ve sosyal medya çalışmalarına katıldıkları belirtilse de, bu durum aynı zamanda parti tabanındaki bir kesimin mevcut yönetim anlayışından kopuş arayışında olduğunu göz önüne seriyor.