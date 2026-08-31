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Kaynak: Haber Merkezi

Kemal Kılıçdaroğlu, “Millî Bilinç, Güçlü Türkiye” programı kapsamında İzmir’de vatandaşlarla buluşacak.

Programın 2 Eylül Çarşamba günü saat 19.30’da Suat Taşer Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleştirileceği duyuruldu.

İZMİRLİLERE DAVET

Program için yapılan açıklamada, çeteler, uyuşturucu baronları ve gençlerin geleceğini tehdit eden suç örgütleriyle mücadele vurgusu yapıldı.

Açıklamada, “Çetelere, uyuşturucu baronlarına ve gençlerimizin geleceğini tehdit eden suç örgütlerine karşı mücadeleyi büyütmek ve geleceğimize sahip çıkmak için tüm halkımızı davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.