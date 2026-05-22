Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davası için "mutlak butlan" kararı verdi.

Alınan karara göre, CHP'nin 47 sene sonra birinci parti olmasını sağlayan Özgür Özel ile yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimi yeniden göreve gelecek.

Son olarak karar ile ilgili YSK'ye yapılan itiraz bugün reddedildi.

ÖZEL, KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

ANKA'nın aktardığına göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu telefonda görüştü.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, görüşmenin içeriğine ilişkin şu açıklamaları yaptı:

"Görüşmede Sayın Kılıçdaroğlu en uygun zamanda partiyi kurultaya götürmekle ilgili niyetini sayın Özgür Özel'e iletti. Özgür Özel de kendi taleplerinin de bu yönde olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bu konuyu kendi arkadaşları ile değerlendireceğini ve sonra Sayın Kılıçdaroğlu'na dönüş yapacağını belirtti."

Sönmez, "Yüz yüze görüşme olacak mı?" sorusuna ise, "Şu anda görüşmenin içeriğinde öyle bir şey yok" yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?



CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından Kılıçdaroğlu dün akşam Özgür Özel'i aramış fakat Özel, yanıt vermemişti.

Özel bugün gerçekleştirdiği açıklamada Kılıçdaroğlu'na dönüş yaptığını fakat ulaşamadığını ifade etmişti.

Özel, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dün Sayın Kılıçdaroğlu'nun beni aradığı ifade edilmişti, o yoğun program içerisinde belediye başkanı arkadaşımız sayın genel başkanının beni aradığını ifade etti. Ben de bugün kendisine öğle saatlerinde döndüm ama ben aradığımda telefonu kapalıydı ama ondan dolayı bir görüşme gerçekleşmedi ama telefonunun açık olması ya da kendisinin yeniden araması durumunda tabii ki kendisi ile bir telefon görüşmesi yaparız ama bizim bu durumdaki pozisyonumuza dair ifadelerimiz dün akşamki basın toplantımızda yaptığımız konuşmalar ile çerçevelidir."