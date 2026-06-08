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Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partide kurultay sürecinin başlatılacağını açıkladı.

Kılıçdaroğlu, 11 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek ilk Parti Meclisi toplantısının ardından kurultay takviminin işleyeceğini belirterek, parti örgütüne birlik mesajı verdi.

Paylaşımında CHP'nin farklı görüşleri bünyesinde barındıran büyük bir aile olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, parti üyelerinin birbirlerinin rakibi değil, aynı hedef doğrultusunda mücadele eden yol arkadaşları olduğunu ifade etti.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Biz, farklı fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen ve aynı amaç etrafında kenetlenen dev bir aileyiz. Birbirimize rakip değiliz; bizler, Cumhuriyet Halk Partisi’nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız.

Hedefimiz net: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında adaleti, demokrasiyi tesis etmek ve milletimizin çağdaş uygarlık hedefini gerçekleştirmektir.

11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz.

Tüm örgütümüzü yarınki grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum."