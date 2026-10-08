Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yaşamını yitiren 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mehmet Şener için cenaze töreni düzenlendi.
Kıbrıs Barış Harekâtı gazilerinden Şener'in cenaze namazı, Merkez Çarşı Camisi'nde ikindi vakti kılındı. Törene Şener'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, Aslanapa Kaymakamı İsmail Tosun, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Namazın tamamlanmasının ardından Şener'in Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında camiden çıkarıldı.
Mehmet Şener'in cenazesi, Hisarcık İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.