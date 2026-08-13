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Kaynak: Haber Merkezi

Kırıkkale / Savaş Atıcı / Yeniçağ



Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında koyun otlatan E.S. (20), başından vurulmuş halde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, bölgede koyunlarını otlatan E.S.’yi hareketsiz halde görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde E.S.’nin başından vurulduğu belirlendi.

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. E.S.’nin kim tarafından ve hangi nedenle vurulduğunun tespit edilmesi için soruşturma sürüyor.

Olayla ilgili detayların, jandarmanın yapacağı inceleme ve soruşturmanın ardından netleşmesi bekleniyor.