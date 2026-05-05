Cumhuriyete ve Atatürk'e yönelik düşmanlığı ve iftiraları ile bilinen Kadir Mısıroğlu yedi yıl önce bugün hayatını kaybetti. Türk halkının sürekli olarak sinir uçları ile oynayan çıkışları bilinen Mısıroğlu, Atatürk'ün yaptığı inkılapları eleştirirken "Keşke Yunan kazansaydı" demiş ve büyük tepki toplamıştı.

Hafızalara kazınan bu sözüyle bilinen Mısıroğlu'na ölüm yıldönümünde Saray'dan övgü geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, yaptığı paylaşımda Mısıroğlu'na övgüler yağdırdı.

Saral, paylaşımında "Üstad Kadir Mısıroğlu'nun, tarihe ve fikir dünyamıza günlük olarak ortaya koyduğu eserleri ve mücadelesi, anılarda yaşamaya devam edecek. Kadir Mısıroğlu'nu vefat yıl dönümünde saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.