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Kaynak: AA / DHA

Burdur’un Bucak ilçesinde bir kerpiç evin çökmesi sonucu evde bulunan iki kişi hafif yaralandı. AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle göçük altından çıkarılan ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Göçük altında kalan bir büyükbaş hayvan da ekipler tarafından kurtarıldı.

Yüreğil köyünde İbrahim T. (58) ve evli olduğu kadın Saliha T'nin (53) oturduğu kerpiç ev henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

DURUMLARI İYİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, jandarma, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, İbrahim T. ve Saliha T'yi kısa sürede çöken evden çıkardı.

Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan çiftin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekipler, göçük altında kalan büyükbaş hayvanı da kurtardı.

Bucak Kaymakamı Can Kazım Kuruca, bölgeye gelerek gerekli yardımların sağlanacağını belirtti.