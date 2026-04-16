Olay, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Köşk Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede bulunan tek katlı müstakil kerpiç bir ev henüz tespit edilemeyen bir nedenle çöktü. Çevredeki vatandaşların gürültü sesini duyması sonrası kısa süreli panik yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Evin elektrik ve doğal gaz şebekesi ile bağlantısı kesildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay sırasında evin boş olduğu öğrenilirken, maddi hasar oluştu. Mahalleli ise eski yapıların tehlike oluşturduğunu belirterek, yetkililerden gerekli incelemelerin yapılması talep edildi.