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Serbest rekabet kurallarını ihlal ettikleri değerlendirilen kişi ve şirketlere yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında arama ve el koyma işlemi yapılırken, 28 kişi gözaltına alındı.

Piyasayı sarsan asıl gelişme ise aralarında sektörün en büyük markalarının da bulunduğu 13 şirkete denetim kayyumu atanması oldu.

Soruşturma kapsamında; Banvit, Akpiliç, Bakpiliç, Aspiliç, Bupiliç, Erpiliç, Gedik Pazarlama, Hastavuk, Keskinoğlu, Şenpiliç, Orvital, Aypi ve Lezita’ya kayyum atandı.

'BİR GECEDE KAYYUM ATANABİLECEĞİNİ DE SUNUMA EKLEMELİ'

Operasyonu duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek’in gönderisini etiketleyerek tepkide bulunan ünlü ekonomist Kerim Rota, Mehmet Şimşek’e tavsiyede bulunarak, yatırım sunumlarına bir gecede kayyum atanabileceğinin de eklenmesi gerektiğini ifade etti.

Rota’nın paylaşımındaki açıklamaların tamamı şu şekilde;

“Hazine ve Maliye Bakanlığının eşgüdümü gerçekten çok kıymetli. Mehmet Şimşek, yabancı yatırımcılara ülkemize doğrudan yatırım çağrısı yaparken vergi teşviklerinin yanı sıra şirketlere bir gecede kayyum atanabileceğini de sunumunuza eklersiniz artık.”