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Yağız Sabuncuoğlu'nun Youtube kanalına konuşan Kerem Demirbay, Galatasaray'ın ligde son 4 yıldır ortaya koyduğu performans ve kurduğu üstünlük hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yağız Sabuncuoğlu, tecrübeli futbolcuya Galatasaray'ın son yıllardaki başarısının arkasındaki temel nedeni sordu.

Sabuncuoğlu, "Galatasaray'da 4 senedir ligde dominasyon var. Sence temel sebebi?" sorusunu yöneltti.

"SÖYLESEM ÇOK BÜYÜK PATLAYACAK"

Kerem Demirbay ise soruya doğrudan bir neden söylemek yerine dikkat çeken bir yanıt verdi. Düşüncelerini açık şekilde dile getirmesi halinde sözlerinin büyük yankı uyandıracağını belirten Demirbay, şu ifadeleri kullandı:

"Düşündüklerimi söylesem çok büyük patlayacak her yer. Dışarıdan göründüğü gibi değil."



"DIŞARIDAN GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL"

Demirbay'ın özellikle "Dışarıdan göründüğü gibi değil" ifadesi dikkat çekerken, tecrübeli futbolcu Galatasaray'ın ligdeki dominasyonunun arkasında ne olduğunu düşündüğüne ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi.