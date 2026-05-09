Oyunculuğunun yanı sıra Galatasaray sevgisiyle de sık sık gündeme gelen Bürsin, kulüp ile GS Starfan iş birliğinde hayata geçirilen projeyle stadyumda kalıcı bir iz bıraktı. Taraftar aidiyetini güçlendirmeyi amaçlayan uygulama sayesinde ünlü isimlerin ve taraftarların adları RAMS Park’ta ölümsüzleşiyor.

Duygularını paylaşan Bürsin, Galatasaray’ın çocukluk yıllarından bu yana hayatında çok özel bir yere sahip olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Galatasaray benim için sadece bir takım değil, hayatımın en özel parçalarından biri. İsmimin RAMS Park’ta yer aldığını görmek tarifsiz bir mutluluk. Küçüklüğümden beri kendimi bu camianın bir parçası gibi hissetmek en büyük hayallerimden biriydi. Bu projede emeği geçen Galatasaray Kulübü’ne veStarFan ekibine teşekkür ediyorum.”