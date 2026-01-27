Depremler sonrası kentsel dönüşüm süreci hızlandı. Sayısız bina kentsel dönüşüme alınırken bu binalarda oturan kiracılar sosyal medyada haklarını araştırmayı sürdürüyor. Kentsel dönüşüm nedeniyle evini boşaltmak zorunda kalan kiracılar çifte tazminat alabilir.

TAZMİNATA EK BİR YILLIK KİRA BEDELİNİ DE ALABİLİRSİNİZ

Kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye edilen eski kiracı tazminat alabilecek. Yapı tamamlandıktan sonra dairesini yeniden kiraya vermek isteyen ev sahibi ilk olarak eski kiracısına başvurmazsa bir yıllık kira bedelini eski kiracına ödeyebilir.

Gayrimenkul Hukukçusu Avukat Çiğdem Kezer, Star Haber'e yaptığı açıklamada kentsel dönüşüm nedeniyle taşınmazı tahliye eden ev sahibinin evini başka birine kiraya veremediğini, önceliğin eski kiracının olduğunu vurguladı.

Kezer, noterden tebligat gönderilmesi gerektiğinin altını çizerek ev sahibinin bir ay süre içinde kiracı dönüş yapmazsa evini yeni kiracıya kiralama hakkı doğduğunu belirtti. Kiracının ev sahibinin bildirimde bulunmadığını öğrendiği takdirde dava açma hakkı olduğunu ifade eden Kezer "Tahliye olduğu tarihten itibaren 3 yıllık süre önemli. Tazminat hakkı, eski kira bedeline göre hesaplanıyor. Eski kiracı, bir senelik kira bedelini kazanabiliyor." dedi.