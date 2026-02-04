SGK uzmanı Özgür Erdursun: Başvurular azalacak… Emeklilik sisteminde yeni dönem

Emeklilik başvurularındaki derin düşüşe dikkat çeken Erdursun, şunları söyledi:

"Daha çok kişi hayatını kaybedecek, daha az kişi emekli olacak. Bu durum yaklaşık 15 yıl boyunca devam edecek. 15 yıldan sonra yeni emekliler gelmeye başlayacak. Bu süreçte SGK’nın gelir-gider ve aktüeryal dengeleri de oturmuş olacak, hatta daha iyi bir duruma gelecek."