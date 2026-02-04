Yeniçağ Gazetesi
04 Şubat 2026 Çarşamba
SGK uzmanı Özgür Erdursun: Başvurular azalacak… Emeklilik sisteminde yeni dönem

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı canlı yayında emeklilik sisteminin geleceğine dair "Türkiye’de emeklilik sistemi bitti" söyleminin yanlış olduğunu söyledi. Erdursun, 2030 yılına işaret ederek sistemin kendi kendini dengeleyeceğini anlattı.

3 Mart 2023’te EYT yasası çıkarılmış, fakat süreç herkes için mutlu sonla sona ermemişti. 9 Eylül 1999 sonrasında işe girip kademeli emeklilik bekleyenler ise gözünü umutlu bekleyişe çevirdi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı canlı yayında emeklilik sisteminin geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Türkiye’de emeklilik sistemi bitti" söyleminin yanlış olduğunun altını çizen Erdursun, 2030 yılına işaret ederek sistemin kendi kendini dengeleyeceğini tek tek anlattı.

9 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olan kadınların 58, erkeklerin 60 yaşından önce emekli olamadığını belirten Erdursun, EYT kapsamında olup henüz emekli olamayan yaklaşık 1,5 milyon kişinin kaldığını söyledi.

Emeklilik başvurularındaki derin düşüşe dikkat çeken Erdursun, şunları söyledi:

"Daha çok kişi hayatını kaybedecek, daha az kişi emekli olacak. Bu durum yaklaşık 15 yıl boyunca devam edecek. 15 yıldan sonra yeni emekliler gelmeye başlayacak. Bu süreçte SGK’nın gelir-gider ve aktüeryal dengeleri de oturmuş olacak, hatta daha iyi bir duruma gelecek."

Daha çok kişi hayatını kaybedecek, daha az kişi emekli olacak. Bu durum yaklaşık 15 yıl boyunca devam edecek. 15 yıldan sonra yeni emekliler gelmeye başlayacak. Bu süreçte SGK’nın gelir-gider ve aktüeryal dengeleri de oturmuş olacak, hatta daha iyi bir duruma gelecek."

"Bugün 17 milyon emekli var, 5 yıl sonra 25 milyon olur" algısının tamamen yanlış olduğunu söyleyen Erdursun, aksine, 5-8 yıl içinde emekli sayısının 15 milyonlara kadar düşebileceğini öne sürdü. Bunun sebebini ise 8 Eylül 1999 sonrası sigortalıların yaş şartına takılması olduğunu vurguladı.

Erdursun, "2026 yılındayız; 2027, 2028, 2029’da EYT’lilerin kalan küçük grupları başvuru yapacak ama özellikle 2030’dan sonra emeklilik için başvuranların sayısı çok ciddi biçimde azalacak. Engelli emekliliği ve vergi indirimli emeklilik de kaldırıldığı için EYT dışındaki başvurular iyice düşecek" ifadelerini kullandı.

