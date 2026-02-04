Yeniçağ Gazetesi
Fenerbahçe'de Kante krizi: Erdoğan devreye girdi, sosyal medya yıkıldı

Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız N'Golo Kante'yi Al-Ittihad'dan transfer etti. Bu transfer dünya basınında gündem olurken son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu transferde devreye girmesi taraftarları ikiye böldü. Sosyal medyadan peş peşe yorum yağdı. İşte detaylar…

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de Kante krizi: Erdoğan devreye girdi, sosyal medya yıkıldı - Resim: 1

Fenerbahçe, Al Ittihad forması giyen N'Golo Kante'yi gece yarısı operasyonu ile renklerine bağladığını açıkladı. Fransız yıldız bu akşam saat 21:45’te İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Kante krizi: Erdoğan devreye girdi, sosyal medya yıkıldı - Resim: 2

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR MESAJI

Son olarak Kante transferinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devreye girip yardımcı olması sonrası Fenerbahçe kulübünden teşekkür mesajı yayımlandı.

Fenerbahçe'de Kante krizi: Erdoğan devreye girdi, sosyal medya yıkıldı - Resim: 3

TARAFTARLAR SOSYAL MEDYADAN MESAJ YAĞDIRDI

Yapılan bu teşekkür mesajı sonrası taraftarlar sosyal medya hesabından peş peşe yorum yağdırdı.

Fenerbahçe'de Kante krizi: Erdoğan devreye girdi, sosyal medya yıkıldı - Resim: 4

Gelen yorumların bazıları tepkili olurken bazıları ise olumlu olarak gözlendi.

Fenerbahçe'de Kante krizi: Erdoğan devreye girdi, sosyal medya yıkıldı - Resim: 5

İşte sosyal medyadan Kante transferi için gelen bazı çarpıcı yorumlar;

Fenerbahçe'de Kante krizi: Erdoğan devreye girdi, sosyal medya yıkıldı - Resim: 6

Fenerbahçe'de Kante krizi: Erdoğan devreye girdi, sosyal medya yıkıldı - Resim: 7

Fenerbahçe'de Kante krizi: Erdoğan devreye girdi, sosyal medya yıkıldı - Resim: 8

Fenerbahçe'de Kante krizi: Erdoğan devreye girdi, sosyal medya yıkıldı - Resim: 9

Fenerbahçe'de Kante krizi: Erdoğan devreye girdi, sosyal medya yıkıldı - Resim: 10

Fenerbahçe'de Kante krizi: Erdoğan devreye girdi, sosyal medya yıkıldı - Resim: 11

Fenerbahçe'de Kante krizi: Erdoğan devreye girdi, sosyal medya yıkıldı - Resim: 12

