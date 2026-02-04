Fenerbahçe, Al Ittihad forması giyen N'Golo Kante'yi gece yarısı operasyonu ile renklerine bağladığını açıkladı. Fransız yıldız bu akşam saat 21:45’te İstanbul’a gelmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de Kante krizi: Erdoğan devreye girdi, sosyal medya yıkıldı
Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız N'Golo Kante'yi Al-Ittihad'dan transfer etti. Bu transfer dünya basınında gündem olurken son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu transferde devreye girmesi taraftarları ikiye böldü. Sosyal medyadan peş peşe yorum yağdı. İşte detaylar…İbrahim Doğanoğlu
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR MESAJI
Son olarak Kante transferinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devreye girip yardımcı olması sonrası Fenerbahçe kulübünden teşekkür mesajı yayımlandı.
TARAFTARLAR SOSYAL MEDYADAN MESAJ YAĞDIRDI
Yapılan bu teşekkür mesajı sonrası taraftarlar sosyal medya hesabından peş peşe yorum yağdırdı.
Gelen yorumların bazıları tepkili olurken bazıları ise olumlu olarak gözlendi.
İşte sosyal medyadan Kante transferi için gelen bazı çarpıcı yorumlar;
