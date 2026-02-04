Yeniçağ Gazetesi
04 Şubat 2026 Çarşamba
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Astroloji 4 Şubat günlük burç yorumları: Acele etme, hisset

4 Şubat günlük burç yorumları: Acele etme, hisset

Bugün burçlar için içe dönüş, farkındalık ve sakin adımlar ön planda. Ani kararlar yerine sezgilerini dinlemek, ilişkilerde net ama yumuşak olmak kazandırıyor. Gökyüzü yavaşlayanları destekliyor.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
4 Şubat günlük burç yorumları: Acele etme, hisset - Resim: 1

KOÇ

Bugün biraz sabır testi var. Her şeye hemen atlamak isteyebilirsin ama durup bir nefes almak kazandırır. Akşam saatleri daha keyifli.

1 12
4 Şubat günlük burç yorumları: Acele etme, hisset - Resim: 2

BOĞA

Maddi ya da işle ilgili bir konu netleşiyor. İçini sıkan bir belirsizlik dağılmaya başlıyor. Kendine güven, doğru yoldasın.

2 12
4 Şubat günlük burç yorumları: Acele etme, hisset - Resim: 3

İKİZLER

İletişim ön planda. Beklenmedik bir mesaj ya da konuşma gününü şekillendirebilir. Duyduklarını hemen ciddiye alma, detaylara bak.

3 12
4 Şubat günlük burç yorumları: Acele etme, hisset - Resim: 4

YENGEÇ

Duygular biraz yoğun. Geçmişten gelen bir düşünce kalbine dokunabilir ama bu seni zayıflatmaz, aksine güçlendirir. Kendine şefkatli ol.

4 12
4 Şubat günlük burç yorumları: Acele etme, hisset - Resim: 5

ASLAN

Gözler üzerinde. Bugün fark edilme, takdir edilme enerjin yüksek. Ama egonu değil kalbini öne çıkarırsan çok daha güzel sonuçlar gelir.

5 12
4 Şubat günlük burç yorumları: Acele etme, hisset - Resim: 6

BAŞAK

Zihnin dolu ama üretken. Plan yapmak, düzen kurmak için harika bir gün. Her şeyi mükemmel yapmaya çalışma, yeterince iyisi yeter.

6 12
4 Şubat günlük burç yorumları: Acele etme, hisset - Resim: 7

TERAZİ

Denge arayışı devam ediyor. Bir konuda karar vermekte zorlanabilirsin. Başkalarının fikrini değil, kendi huzurunu merkeze al.

7 12
4 Şubat günlük burç yorumları: Acele etme, hisset - Resim: 8

AKREP

Sezgilerin aşırı güçlü. İçine doğan şeyler boşuna değil. Bugün sırlar, derin konuşmalar ya da önemli farkındalıklar olabilir.

8 12
4 Şubat günlük burç yorumları: Acele etme, hisset - Resim: 9

YAY

Biraz sıkılmış hissedebilirsin. Rutin dışı küçük bir şey yapmak bile enerjini yükseltir. Kendini kısıtlanmış hissettiğin yerden uzaklaş.

9 12
4 Şubat günlük burç yorumları: Acele etme, hisset - Resim: 10

OĞLAK

Sorumluluklar ağır gelebilir ama emeklerinin karşılığı yavaş yavaş geliyor. Bugün sabır = başarı formülü çalışıyor.

10 12
4 Şubat günlük burç yorumları: Acele etme, hisset - Resim: 11

KOVA

Farklı düşünceler, yaratıcı fikirler havada uçuşuyor. Paylaşmaktan çekinme. Sosyal bir konuşma sana yeni bir kapı açabilir.

11 12
4 Şubat günlük burç yorumları: Acele etme, hisset - Resim: 12

BALIK

Ruhun biraz hassas. Kalabalıklardan çok sakinlik iyi gelir. Sanat, müzik, hayal kurmak bugün sana ilaç gibi...

12 12
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro