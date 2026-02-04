4 Şubat günlük burç yorumları: Acele etme, hisset

KOÇ
Bugün biraz sabır testi var. Her şeye hemen atlamak isteyebilirsin ama durup bir nefes almak kazandırır. Akşam saatleri daha keyifli.
Bugün biraz sabır testi var. Her şeye hemen atlamak isteyebilirsin ama durup bir nefes almak kazandırır. Akşam saatleri daha keyifli.
Maddi ya da işle ilgili bir konu netleşiyor. İçini sıkan bir belirsizlik dağılmaya başlıyor. Kendine güven, doğru yoldasın.
İletişim ön planda. Beklenmedik bir mesaj ya da konuşma gününü şekillendirebilir. Duyduklarını hemen ciddiye alma, detaylara bak.
Duygular biraz yoğun. Geçmişten gelen bir düşünce kalbine dokunabilir ama bu seni zayıflatmaz, aksine güçlendirir. Kendine şefkatli ol.
Gözler üzerinde. Bugün fark edilme, takdir edilme enerjin yüksek. Ama egonu değil kalbini öne çıkarırsan çok daha güzel sonuçlar gelir.
Zihnin dolu ama üretken. Plan yapmak, düzen kurmak için harika bir gün. Her şeyi mükemmel yapmaya çalışma, yeterince iyisi yeter.
Denge arayışı devam ediyor. Bir konuda karar vermekte zorlanabilirsin. Başkalarının fikrini değil, kendi huzurunu merkeze al.
Sezgilerin aşırı güçlü. İçine doğan şeyler boşuna değil. Bugün sırlar, derin konuşmalar ya da önemli farkındalıklar olabilir.
Biraz sıkılmış hissedebilirsin. Rutin dışı küçük bir şey yapmak bile enerjini yükseltir. Kendini kısıtlanmış hissettiğin yerden uzaklaş.
Sorumluluklar ağır gelebilir ama emeklerinin karşılığı yavaş yavaş geliyor. Bugün sabır = başarı formülü çalışıyor.
Farklı düşünceler, yaratıcı fikirler havada uçuşuyor. Paylaşmaktan çekinme. Sosyal bir konuşma sana yeni bir kapı açabilir.
Ruhun biraz hassas. Kalabalıklardan çok sakinlik iyi gelir. Sanat, müzik, hayal kurmak bugün sana ilaç gibi...