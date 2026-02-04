Yeniçağ Gazetesi
04 Şubat 2026 Çarşamba
Hangi ülkenin kaç askeri var? Türkiye kaçıncı sırada…

Dünyada artan jeopolitik gerilimler, ülkelerin askeri güçlerini yeniden ön plana çıkardı. Aktif asker sayıları, yedek kuvvetler ve toplam personel verileri üzerinden yapılan analizlerde ülkelerin askeri sıralaması merak uyandırıyor. Peki hangi ülkenin kaç askeri bulunuyor? Türkiye kaçıncı sırada...

Taner Yener Taner Yener
Haberi Paylaş
Hangi ülkenin kaç askeri var? Türkiye kaçıncı sırada… - Resim: 1

Asker, bir ülkenin silahlı kuvvetlerinde görev yapan kişidir. Genellikle er rütbesinden mareşale kadar tüm askeri personeli kapsar. Zorunlu askerlik yükümlülüğüyle ya da profesyonel olarak (gönüllü/sözleşmeli) ordulara katılan, resmi üniforma giyen ve devletin emrinde olan bireylerdir. Askerlerin temel görevi, ülkenin topraklarını, bağımsızlığını ve ulusal çıkarlarını iç ve dış tehditlere karşı korumaktır.

1 27
Hangi ülkenin kaç askeri var? Türkiye kaçıncı sırada… - Resim: 2

Askerlik, insanlık tarihinin en eski mesleklerinden biridir ve toplulukların güvenliğini sağlamak amacıyla doğmuştur. Günümüzde askerler yalnızca savaşmakla yetinmez; afetlerde arama-kurtarma, insani yardım, asayiş sağlama, barış gücü operasyonları gibi çok yönlü görevler de üstlenir.

2 27
Hangi ülkenin kaç askeri var? Türkiye kaçıncı sırada… - Resim: 3

ASKER SAYISI (AKTİF ASKERİ PERSONEL) ÜLKELER İÇİN NEDEN ÖNEMLİDİR?

Asker sayısı, bir ülkenin askeri gücünün temel göstergelerinden biridir ve şu nedenlerle büyük önem taşır: Ulusal savunma ve caydırıcılık: Geniş bir ordu, olası düşmanlara karşı güçlü bir caydırıcılık oluşturur. Saldırı riskini düşürür ve ülkeyi işgal ya da tehditlere karşı korur. Özellikle çok sayıda sınır komşusu olan ülkeler (Rusya, Çin, Hindistan gibi) büyük ordulara gereksinim duyar.

3 27
Hangi ülkenin kaç askeri var? Türkiye kaçıncı sırada… - Resim: 4

Savaş ve çatışma kapasitesi: Aktif personel sayısı, ordunun hızlı seferberlik, uzun süreli harekâtlar ve çok cepheli mücadele kabiliyetini belirler. Modern savaşlarda sayı kadar teknoloji ve eğitim de kritik olsa da, geniş personel tabanı lojistik avantaj ve yedek güç sağlar.

4 27
Hangi ülkenin kaç askeri var? Türkiye kaçıncı sırada… - Resim: 5

Jeopolitik güç ve etki: Asker sayısı, ülkenin küresel ya da bölgesel güç sıralamasını doğrudan etkiler. Büyük ordular, ittifaklarda (NATO gibi) daha fazla etki yaratır, barış gücü görevlerine katılımı artırır ve diplomatik müzakerelerde üstünlük sağlar.

5 27
Hangi ülkenin kaç askeri var? Türkiye kaçıncı sırada… - Resim: 6

Ekonomik ve stratejik denge: Çok büyük ordular savunma bütçesini ağırlaştırır (ekonomik yük oluşturur), ancak yetersiz sayı güvenlik zafiyetleri doğurur. Optimal büyüklük, tehdit düzeyi, coğrafya, nüfus ve teknolojiye göre şekillenir.

6 27
Hangi ülkenin kaç askeri var? Türkiye kaçıncı sırada… - Resim: 7

Örneğin ABD gibi ülkeler daha az ama teknolojik üstünlük sağlayan ordularla küresel erişimlerini korurken, Çin ve Hindistan gibi ülkeler devasa personel sayılarıyla (2 milyondan fazla aktif asker) avantaj elde eder.

7 27
Hangi ülkenin kaç askeri var? Türkiye kaçıncı sırada… - Resim: 8

İşte ülke ülke asker sayıları ve Türkiye'nin listedeki konumu…

8 27
Hangi ülkenin kaç askeri var? Türkiye kaçıncı sırada… - Resim: 9

Kuzey Kore – 7 milyon 580 bin

Kuzey Kore, dünyanın en kalabalık toplam askeri gücüne sahip. Yaklaşık 1,3 milyon aktif askerle yoğun militarize bir toplumda yaşıyor; devasa rezerv ve paramiliter kuvvetlerle (toplam 7,5 milyon) rejim güvenliğini sağlıyor, nükleer caydırıcılık ve konvansiyonel tehditlere odaklanıyor.

9 27
Hangi ülkenin kaç askeri var? Türkiye kaçıncı sırada… - Resim: 10

Vietnam – 5 milyon 490 bin

Vietnam, devasa rezerv gücüyle (5 milyona yakın) toplam askeri personel bakımından üst sıralarda. Aktif ordusu 450-600 bin civarında; Güney Çin Denizi'ndeki gerilimlere karşı modernizasyon yapıyor, tarihsel savunma deneyimiyle bölgesel caydırıcılık kuruyor.

10 27
Hangi ülkenin kaç askeri var? Türkiye kaçıncı sırada… - Resim: 11

Hindistan – 4 milyon 246 bin 800

Hindistan, 1,4 milyondan fazla aktif askerle dünyanın en büyük gönüllü ordularından birine sahip. Çin ve Pakistan sınırlarında yoğunlaşan devasa rezerv ve paramiliter kuvvetlerle (toplam 4,2 milyon) bölgesel hegemonya peşinde; nükleer güç ve yerli savunma sanayiiyle güçleniyor.

11 27
Hangi ülkenin kaç askeri var? Türkiye kaçıncı sırada… - Resim: 12

Rusya – 3 milyon 203 bin

Rusya, Ukrayna savaşıyla test edilen 1,3 milyon aktif askere sahip. Geniş rezerv ve paramiliter yapıyla (toplam 3,2 milyon) Avrasya'da stratejik üstünlük sağlıyor; nükleer cephanelik, tank gücü ve hibrit savaş taktikleriyle küresel etki yaratıyor.

12 27
Hangi ülkenin kaç askeri var? Türkiye kaçıncı sırada… - Resim: 13

Çin – 3 milyon 45 bin

Çin, 2 milyondan fazla aktif personelle dünyanın en büyük düzenli ordusuna sahip. Paramiliter ve rezervlerle (toplam 3 milyon) Tayvan, Güney Çin Denizi odaklı modernizasyon yapıyor; teknolojik atılımlar, donanma genişlemesi ve küresel erişimle süper güç konumunu pekiştiriyor.

13 27
Hangi ülkenin kaç askeri var? Türkiye kaçıncı sırada… - Resim: 14

Brezilya – 2 milyon 184 bin 500

Brezilya, Güney Amerika'nın en büyük ordusuna sahip. Aktif personel 360 bin civarında; rezerv ve paramiliter kuvvetlerle (toplam 2,1 milyon) Amazon güvenliği, iç istikrar ve bölgesel liderlik hedefliyor; barış gücü operasyonlarında aktif rol oynuyor.

14 27
Hangi ülkenin kaç askeri var? Türkiye kaçıncı sırada… - Resim: 15

ABD – 2 milyon 112 bin 800

ABD, 1,3 milyon aktif askerle teknolojik üstünlüğe dayalı küresel güç. Rezerv ve paramiliter dahil (toplam 2,1 milyon) dünyanın en yaygın üs ağına sahip; hava-deniz hakimiyeti, siber yetenek ve ittifaklarla (NATO) üstünlüğünü koruyor.

15 27
Hangi ülkenin kaç askeri var? Türkiye kaçıncı sırada… - Resim: 16

Tayvan – 1 milyon 837 bin 800

Tayvan, Çin tehdidine karşı zorunlu askerlik ve geniş rezervle (toplam 1,8 milyon) savunma odaklı. Aktif personel 170-200 bin; asimetrik harp, füze sistemleri ve ABD desteğiyle caydırıcılık stratejisi izliyor, bağımsızlığını korumaya odaklanıyor.

16 27
Hangi ülkenin kaç askeri var? Türkiye kaçıncı sırada… - Resim: 17

Pakistan – 1 milyon 501 bin

Pakistan, Hindistan'la rekabette 650 bin aktif askere sahip. Rezerv ve paramiliterle (toplam 1,5 milyon) nükleer güç ve konvansiyonel denge kuruyor; Keşmir gerilimi, terörle mücadele ve Çin ittifakıyla bölgesel güvenlik sağlıyor.

17 27
Hangi ülkenin kaç askeri var? Türkiye kaçıncı sırada… - Resim: 18

Mısır – 1 milyon 314 bin 500

Mısır, Afrika'nın en güçlü ordularından. 440 bin aktif personelle Sina güvenliği ve Libya etkisine odaklanıyor; rezerv ve paramiliterle (toplam 1,3 milyon) Süveyş Kanalı koruması, iç istikrar ve bölgesel güç projeksiyonu yapıyor.

18 27
Hangi ülkenin kaç askeri var? Türkiye kaçıncı sırada… - Resim: 19

Küba – 1 milyon 234 bin 500

Küba, sosyalist rejim savunmasında geniş rezerv ve paramiliter yapıya sahip. Aktif personel ~50 bin; toplam 1,2 milyonla ABD ambargosu ve tarihsel tehditlere karşı halk seferberliği stratejisi izliyor, Latin Amerika'da ideolojik etki yaratıyor.

19 27
Hangi ülkenin kaç askeri var? Türkiye kaçıncı sırada… - Resim: 20

Endonezya – 1 milyon 94 bin 750

Endonezya, dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesinde ~400 bin aktif askerle ada savunmasına odaklanıyor. Rezerv ve paramiliterle (toplam 1 milyon) Güney Çin Denizi geriliminde caydırıcılık kuruyor; donanma modernizasyonu ve bölgesel istikrar peşinde.

20 27
Hangi ülkenin kaç askeri var? Türkiye kaçıncı sırada… - Resim: 21

İran – 1 milyon

İran, 600 bin aktif personelle Devrim Muhafızları odaklı hibrit güç. Paramiliter ve rezervle (toplam 1 milyon) nükleer program, balistik füzeler ve vekil güçlerle (Hizbullah, Husiler) Orta Doğu'da etki alanı genişletiyor; yaptırımlara direnç gösteriyor.

21 27
Hangi ülkenin kaç askeri var? Türkiye kaçıncı sırada… - Resim: 22

Ukrayna – 990 bin

Ukrayna, Rusya işgaliyle hızla büyüyen 900 bin aktif askere sahip. Rezerv ve gönüllülerle (toplam 990 bin) Batı desteği, drone teknolojisi ve savunma hatlarıyla direniş sergiliyor; toprak bütünlüğünü korumak için seferberlik uyguluyor.

22 27
Hangi ülkenin kaç askeri var? Türkiye kaçıncı sırada… - Resim: 23

Türkiye – 894 bin 700

Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusu. 450 bin aktif personelle rezerv ve paramiliter (toplam 895 bin) Suriye, Irak operasyonları ve Ege savunmasında aktif; yerli savunma sanayii (SİHA, tank) ile bölgesel güç konumunu güçlendiriyor

23 27
Hangi ülkenin kaç askeri var? Türkiye kaçıncı sırada… - Resim: 24

Tayland – 699 bin 550

Tayland, Güneydoğu Asya'da 360 bin aktif askerle monarşi koruması ve iç güvenlik odaklı. Rezerv ve paramiliterle (toplam 700 bin) Myanmar sınırı ve Güney Çin Denizi'nde denge politikası izliyor; darbe geçmişiyle ordu siyasi rol oynuyor.

24 27
Hangi ülkenin kaç askeri var? Türkiye kaçıncı sırada… - Resim: 25

Meksika – 505 bin 400

Meksika, uyuşturucu kartellerine karşı 280 bin aktif askerle mücadele ediyor. Rezerv ve paramiliterle (toplam 505 bin) iç güvenlik, sınır koruması ve afet yardımlarında rol alıyor; ABD'yle işbirliği ve bölgesel istikrar ön planda.

25 27
Hangi ülkenin kaç askeri var? Türkiye kaçıncı sırada… - Resim: 26

Etiyopya – 503 bin

Etiyopya, Afrika'nın en büyük ordularından 500 bin aktif askere sahip. Tigray çatışması sonrası rezervle güçlenen yapı (toplam 503 bin) Nil Nehri barajı güvenliği ve Somali operasyonlarında aktif; bölgesel hegemonya peşinde koşuyor.

26 27
Hangi ülkenin kaç askeri var? Türkiye kaçıncı sırada… - Resim: 27

Kolombiya – 469 bin

Kolombiya, FARC barışından sonra 250 bin aktif askerle uyuşturucu ve gerilla tehdidine karşı savaşıyor. Rezerv ve paramiliterle (toplam 469 bin) Venezuela sınırı ve iç istikrarı koruyor; ABD destekli modernizasyonla güçleniyor.

27 27
Yeniçağ Gazetesi
