Hangi ülkenin kaç askeri var? Türkiye kaçıncı sırada…

ASKER SAYISI (AKTİF ASKERİ PERSONEL) ÜLKELER İÇİN NEDEN ÖNEMLİDİR?

Asker sayısı, bir ülkenin askeri gücünün temel göstergelerinden biridir ve şu nedenlerle büyük önem taşır: Ulusal savunma ve caydırıcılık: Geniş bir ordu, olası düşmanlara karşı güçlü bir caydırıcılık oluşturur. Saldırı riskini düşürür ve ülkeyi işgal ya da tehditlere karşı korur. Özellikle çok sayıda sınır komşusu olan ülkeler (Rusya, Çin, Hindistan gibi) büyük ordulara gereksinim duyar.