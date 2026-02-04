Yeniçağ Gazetesi
04 Şubat 2026 Çarşamba
Beşiktaş yeni forvetine resmen kavuşuyor: Hyeon-Gyu Oh'un İstanbul'a geleceği saat belli oldu

Beşiktaş yeni forvetine resmen kavuşuyor: Hyeon-Gyu Oh’un İstanbul’a geleceği saat belli oldu

Son dakika: Abraham'ı Aston Villa’ya gönderen Beşiktaş’ta forvet için flaş bir hamle geldi. Siyah-beyazlı ekip, Güney Koreli golcü Hyeon-Gyu Oh'u imza için bugün öğlen İstanbul’a getiriyor. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin detayları…

Ara transfer dönemine hızlı giriş yapan Beşiktaş’ta sürpriz bir hamle geldi.


Siyah-beyazlılar, Belçika'nın Genk takımında forma giyen Güney Koreli forvet Hyeon-Gyu Oh'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşma sağlamıştı.

SON DAKİKA: İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

Kartal, Koreli golcüye imza attırmak için İstabul'a davet etti. Hyeon-Gyu Oh bugün İstanbul'da olacak. A Spor’un haberine göre Güney Koreli yıldız imza için bugün öğlen saatlerinde İstanbul’da olacak.

İlk olarak Belçika ekibine 12 milyon Euro değerinde bir teklif yapan Beşiktaş, bu teklifin reddedilmesinin ardından bir süre beklemeye geçmişti.

Ardından Güney Koreli golcü için Beşiktaş'ın Genk ile bonuslar dahil 15 milyon Euro civarında bir teklif yaptı ve anlaşma sağlandı.

Gent ile bu sezon 32 resmi maça çıkan Hyeon-Gyu Oh,10 gol atarken 3 de asist yaptı. Golcü oyuncu, 2024 yazında İskoç devi Celtic ile yollarını ayırarak 2,7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Belçika temsilcisi Genk'e transfer olmuştu.

