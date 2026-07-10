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Kaynak: İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangın, yaklaşık 10 hektarlık otluk ve makilik alanın zarar görmesine neden oldu. Yangının, 61 yaşındaki bir kadının kendisini benzinle yakmaya çalıştığı sırada çıktığı iddia edildi.

Olay, Dereköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınlarının haber alamadığı Deniz Delibalta E. için arama çalışması başlatıldı. Arama kurtarma ekipleri ve mahalle sakinleri, yaşlı kadını evinden yaklaşık 500 metre uzaklıkta buldu. İddiaya göre tam bu sırada kadının bulunduğu noktada alevler yükseldi. Vatandaşlar kadını alevlerin arasından çıkarırken, yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 7 helikopter ve 6 uçak, karadan ise 8 arazöz, 3 su tankeri, 2 dozer ve 70 personelle müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede yaklaşık 10 hektarlık otluk ve makilik alanın zarar gördüğü bildirildi. Soğutma çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

"BİR ANDA ALEVLER YÜKSELDİ"

Yangının çıkış nedenine ilişkin yapılan incelemede, alevlerin Deniz Delibalta E.'nin kendisini benzinle yakmaya çalıştığı sırada başladığı değerlendirildi. İlk muayenesinde el, kol ve sırtında yanıklar tespit edilen kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangına ilk müdahale eden komşulardan Hüseyin Can ise sabah saatlerinde kadının bakıcısının kendilerine ulaşıp kayıp ihbarında bulunduğunu söyledi. Arama çalışmaları sırasında kadını yangının başladığı noktada bulduklarını belirten Can, "Kadını bulduğumuz anda bir anda alev yükseldi. Söndürmeye çalıştık ancak rüzgarın etkisiyle yangın çok hızlı yayıldı. Ateşin içinden çıkararak kurtardık" dedi.