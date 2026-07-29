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Kaynak: DHA

Samsun’da telefonla aradığı kişiye kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen M.C. (25), Çorum’da yakalanarak gözaltına alındı.

KENDİSİNİ POLİS OLARAK TANITTI

İddiaya göre M.C., 48 yaşındaki M.I.’yı telefonla arayarak adının bir suç örgütü soruşturmasına karıştığını söyledi. Sorunun çözülebilmesi için para verilmesi gerektiğini öne süren şüpheli, paniğe kapılan M.I.’dan yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki para ve ziynet eşyalarını evine giderek teslim aldı.

DOLANDIRILDIĞINI ANLAYINCA POLİSE BAŞVURDU

Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden M.I., durumu Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine bildirdi. Başlatılan çalışmada şüphelinin kimliği M.C. olarak belirlendi ve Çorum’da olduğu tespit edildi.

PARA VE ZİYNET EŞYALARIYLA YAKALANDI

Samsun ve Çorum İl Emniyet Müdürlüklerinin ortak operasyonuyla yakalanan M.C., çalındığı değerlendirilen para ve ziynet eşyalarıyla birlikte gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Samsun’a getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.