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Kaynak: DHA

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Selgelen Deresi'ne düşen otomobili fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Jandarma ile birlikte olay yerine giden dalgıçlar bölgede arama yaptı fakat sürücüye ulaşılamadı.

Kayıp sürücünün 36 yaşındaki Abdulkadir Taştan olduğu tespit edildi.

KENDİNE ÖLÜ SÜSÜ VERMEK İÇİN KAZA YAPTI

Fakat gerçek, Taştan'ın ailesini araması ile ortaya çıktı. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen Abdulkadir Taştan'ın, kendisine ölü süsü vermek için plan yaptığı ve yurtdışına kaçtığı iddia edildi.

ARACIN ÇALINTI OLDIĞI BELİRLENDİ!

Dereye uçan aracın da çalıntı olduğu belirlenirken polis, kayıp Abdulkadir Taştan'ın bulunması için çalışma başlattı.