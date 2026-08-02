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Türkiye’nin 35 milyar dolar değerlemeye sahip savunma sanayii devi ASELSAN’da personele maaş zammı yapılmaması, siyasetin ve ekonominin gündeminde yeni bir tartışma yarattı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; zamsız maaş kararı, kurumun ABD merkezli dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock’a satılacağı yönündeki iddiaları yeniden gün yüzüne çıkardı. Muhalefet geçmiş özelleştirmeleri işaret ederken, resmi makamlar iddiaları kesin bir dille yalanlıyor.

"DAHA KARLI GÖRÜNSÜN DİYE Mİ ZAM YAPILMIYOR?"

Konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıyan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, geçmişte yapılan büyük özelleştirmeleri hatırlatarak duruma tepki gösterdi.

Türk Telekom, SEKA, TEKEL ve TEDAŞ’ın özelleştirilme süreçlerine dikkat çeken Çömez, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce de bu kurumlar özelleştirme kapsamına alınma aşamasındayken personele zam yapılmamıştı. Özelleştirme öncesi maaş zammı yapılmıyor çünkü şirket daha karlı görünsün isteniyor. Aynı uygulama şimdi ASELSAN’da da var. Amaç ASELSAN’ı ABD’li şirkete satmak mı?"

FİNK ZİYARETİ VE MASADAKİ SORULAR

Tartışmaların odağındaki bir diğer başlık ise BlackRock CEO’su Laurence Fink’in geçtiğimiz aylarda Türkiye’ye yaptığı ziyaret oldu. 27 Mart’ta gerçekleşen ziyarette Fink; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile bir araya gelmişti.

Çömez, bu kritik görüşmeye atıfta bulunarak, "Fink niye geldi, ne görüşüldü, neden açıklanmıyor?" sorularını yöneltti.

MUHALEFETİN ÖZELLEŞTİRME KAYGISI BÜYÜYOR

Satış iddiaları yalnızca İYİ Parti’nin değil, Saadet Partisi’nin de gündeminde. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, temmuz ayı başında yaptığı bir açıklamada, ASELSAN’ın BlackRock tarafından satın alınacağı iddialarını dile getirmiş ve bu süreç için ABD’nin Ankara Büyükelçisi'nin görevlendirildiğini öne sürmüştü. Arıkan, "ASELSAN’ın özelleştirilmesi kabul edilemez" diyerek tepkisini ortaya koymuştu.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN NET YALANLAMA

Özelleştirme ve satış iddialarının kamuoyunda geniş yankı bulmasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı iddialara son noktayı koydu.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan resmî açıklamada, satış iddialarının gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"ASELSAN’ın ABD menşeli bir şirkete satılacağı iddiası asılsızdır. ASELSAN gibi stratejik öneme sahip millî bir değerimizin yabancı bir şirkete satılması ya da devredilmesi kesinlikle söz konusu değildir."