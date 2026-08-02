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Kaynak: İHA

Kaza, sabah saat 05.00 sıralarında E5 Karayolu'nun Küçükçekmece yönünde meydana geldi. İddiaya göre, 35 ACC 352 plakalı otomobil ile 34 VF 3219 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken çarpıştı.

Şiddetli çarpışmanın ardından otomobilin motor bölümünden alevler yükseldi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangın, itfaiyenin çalışması sonucu söndürülürken yaralanan iki sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle E5 Karayolu'nda trafik bir süre yoğun ilerledi. Hasar gören araçlar çekici desteğiyle kaldırılırken yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden normale döndü.