2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kalarak etkisiz bir oyun ortaya koyan Portekiz Milli Takımı'nda eleştiri okları Cristiano Ronaldo'ya yöneltilmişti.

PAS İDDİALARINA YANIT GELDİ

Medyada yer alan iddialarda; Ronaldo'nun takımdaki oyuncuları kendisine pas atmaları konusunda baskıladığı ve bu sebeple de takım oyununu baltaladığı ifade edildi.

Kenan Yıldız'ın Juventus'tan takım arkadaşı olan Portekizli yıldız Francisco Conceiçao bu iddialara cevap vererek milli takım kaptanına sahip çıktı.

CONCEIÇAO RONALDO'YA SAHİP ÇIKTI

Conceiçao yaptığı açıklamada, "Basında bir algı var. Her topu Ronaldo'ya atmak zorundaymışız gibi yazılıyor. Böyle bir şey yok. Ronaldo'ya pas vermek zorunda değiliz. Pozisyonda her zaman en iyi konumdaki adamı görürüz. Ronaldo zaten gol atabilecek yeteneğe sahip. Gol atma konusunda Cristiano Ronaldo ile kimse boy ölçüşemez."